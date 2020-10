Intel Core i9-10900K potrebbe essere un campione di overclock

Diversi benchmark riguardanti Intel Core i9-10900K sono emersi online, mostrando il nuovo processore di punta dell’azienda di Santa Clara, portato a ben 5.4GHz.

Il Core i9-10900K è stato annunciato la scorsa settimana come CPU di punta della gamma Comet Lake-S di decima generazione di Intel. Si tratta del modello successivo al “vecchio” Core i9-9900K . il nuovo processore è dotato di 10 core, 20 thread e un TDP di 125 W, un notevole salto dai precedenti 95 W. Questa CPU è in grado di arrivare in boost clock fino a 5,3 GHz su due core.

Tuttavia, come riportato da VideoCardz , un post rimosso su Baidu ha mostrato il Core i9-10900K overcloccato a 5,4 GHz su tutti e 10 i core. A quanto pare questo avrebbe permesso al 10900K di segnare 3.002 punti nel test multi-core Cinebench R15, molto più di Intel Core i9-9900K che si fermava intorno a 2.200 punti e persino il migliore della CPU Intel Xeon W-2195 di Intel, che non era in grado di superare i 3000.

Tuttavia e probabilmente non sorprenderà nessuno, la nuova CPU di punta di Intel non riesce ancora a eguagliare le più recenti CPU AMD, rimanendo dietro Ryzen 9 3900X e 3950X che segnano rispettivamente 3.168 e 4.070 punti.

In ogni caso Core i9-10900K sembra in grado di offrire un miglior rapporto qualità prezzo, rispetto a Ryzen 3900X, e anche non sappiamo ancora come si comporti in single-core, è probabile che la CPU Intel sarà davanti nei benchmark relativi al gaming. Ad ogni modo, scopriremo esattamente quali saranno le reali prestazioni, quando potremo testarlo nel nostro laboratorio.