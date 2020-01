Il meglio del CES 2020, ecco i premi di TechRadar

Las Vegas è stata invasa dalla tecnologia dagli ultimi giorni, in occasione del CES 2020, con aziende di tutto il mondo che hanno affollato gli stand, gli hotel e i centri congressi con le loro novità.

Lo staff di Teechradar è stato presente in molti eventi e conferenze stampa. Abbiamo visto i prodotti e visitato gli stand, e ci siamo fatti la nostra idea su quali siano le cose migliori viste al CES 2020.

Non è stato facile scegliere tra migliaia di aziende, ma abbiamo potuto sfruttare la nostra esperienza pensiamo di esserci riusciti.

Di seguito trovate la lista dei migliori prodotti del CES 2020, con qualche riga per ognuno di essi in cui spieghiamo perché lo abbiamo scelto. La lista è in ordine alfabetico.

Alienware Concept UFO

(Image credit: Future)

Quella nell'immagine non è una Nintendo Switch, ma un nuovo concept di Alienware. Un progetto basato sull'idea di rendere il gaming PC portatile, come se fosse uno smartphone.

Alienware non ha parlato di piani per una commercializzazione futura, ma resta un'idea interessante e innovativa. Secondo noi ha il potenziale per cambiare profondamente tutto il settore dei giochi per PC.

Anteprima Alienware Concept UFO

AMD Ryzen 4000 mobile

(Image credit: AMD)

AMD ha avuto un 2019 fantastico e sembra che per il 2020 le cose andranno altrettanto bene, se non meglio. L'azienda ha mostrato, al CES 2020, i primi processori per notebook Ryzen 4000.

Siamo particolarmente eccitati dalle promesse fatte da AMD riguardo alle prestazioni di questi processori, grazie ai quali potremmo vedere molti nuovi notebook sottili, leggeri e potenti. Alcuni dei notebook più interessanti che abbiamo visto a Las Vegas, come l'Asus Zephyrus G14, usano i nuovi processori AMD. Il dominio di Intel nel mondo dei portatili, forse, presto sarà minacciato.

Bluetooth LE Audio

(Image credit: Bluetooth SIG)

Il consorzio Bluetooth Special Interest Group, che si occupa di creare e regolare gli standard relativi alla tecnologia Bluetooth, ha reso noto il nuovo Bluetooth LE Audio. Un nome poco entusiasmante, ma c'è del grande potenziale per quanto riguarda le cuffie wireless.

I miglioramenti inclusi in LE Audio dovrebbe migliorare, infatti, tanto la qualità del suono quanto l'autonomia. Quando comincerà a essere integrato sui nuovi modelli di cuffie e auricolari - o anche altoparlanti - la novità dovrebbe essere palpabile per ognuno di noi.

Che cos'è Bluetooth LE Audio?

Canon EOS 1D X Mark III

(Image credit: Future)

La Nikon D780 è una reflex concreta e convincente, ma il nostro premio va alla 1DX Mark III per due ragioni: rappresenta un sostanzioso passo avanti per Canon, e ci offre l'opportunità di capire in che direzione va il settore della fotografia.

La 1DX Mark III ha un set di funzioni impressionanti e potenti, in particolare per la fotografia sportiva: la raffica a 20 FPS con un buffer praticamente illimitato, per esempio, ha dell'incredibile. E ci sono anche altri novità eccitanti, come Smart Controller, AF con intelligenza artificiale (deep learning) o compatibilità HEIF. Potrebbe essere la diva delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Anteprima Canon EOS 1D X Mark III

Dell XPS 13 (2020)

(Image credit: Future)

Il Dell XPS 13 è una presenza fissa nella nostra lista dei migliori notebook, e il modello 2020 sembra destinato a continuare la tradizione.

Ancora una volta, Dell è riuscita a creare un notebook bellissimo nell'aspetto, con una qualità costruttiva al top in tutto. La tastiera è eccellente, e la qualità dello schermo lascia a bocca aperta (con risoluzioni fino a 4K), anche e non solo per il fatto che praticamente non ha cornici. Promette ben 19 ore di autonomia con una singola carica. Insomma, il migliore portatile del mondo è diventato ancora migliore.

JBL 9.1 Dolby Atmos Sound Bar

(Image credit: JBL)

Questa soundbar di JBL non è una novità assoluta. Ha due altoparlanti satellite wireless, alimentati a batteria, che si possono quindi spostare ovunque nella stanza senza la seccatura dei cavi. JBL lo aveva già fatto nel 2017, ma stavolta ha aggiunto Dolby Atmos al pacchetto.

I due altoparlanti separati restano questo sistema unico nel panorama home cinema. E rendono questa soundbar un'opzione che per molti sarà quella migliore, se non addirittura l'unica possibile, proprio per la totale assenza di cavi.

Samsung Bot Chef

(Image credit: Future)

Forse l'oggetto più insolito e curioso di questa lista è il Samsung Bot Chef, che ha preparato un'insalata per uno dei nostri redattori, mentre si aggirava per gli stand del CES 2020. Come potete vedere dalle immagini, ha due bracci che possono frugare in dispensa alla ricerca degli ingredienti, e poi metterli in padella per prepararvi la cena.

Al momento il Bot Chef currently conosce 35 ricette (tutte insalata), e funzione grazie alla combinazione di Intelligenza Artificiale e computer vision.

Samsung Q950TS 8K AI QLED

(Image credit: Samsung)

Il CES è da sempre l'occasione per presentare nuovi televisori, ma nel 2020 solo un modello entra nella nostra lista dei prodotti premiati. È l'ultimo modello Samsung, il Q950TS 8K AI QLED.

Le cornici sono praticamente invisibili, la luminosità massima altissima e il contrasto fantastico. C'è anche un nuovo sistema audio, che dovrebbe essere in grado di dare filo da torcere a tutti i concorrenti.

Date un'occhiata alla nostra pagina speciale CES 2020. Siamo in diretta da Las Vegas per raccontarvi tutte le novità e le presentazioni, e provare con mano i nuovi prodotti. C'è di tutto, dai televisori 8K agli schermi pieghevoli, ai notebook e ai gadget per la smart home.