AMD Zen 3 quando esce, specifiche e prezzo

Il 2019 di AMD è stato fantastico grazie al passaggio alla microarchitettura Zen 2 a 7nm per i suoi processori, che ha garantito un ottimo balzo prestazionale e le ha permesso di guadagnare un’importante quota di mercato. Mentre Zen 2 è ancora all’apice per quanto riguardo il mercato delle CPU desktop, potrebbe essere già il momento di considerare cosa ha in serbo AMD con Zen 3 nel prossimo futuro.

L’azienda di Sunnyvale presentò l’architettura Zen 2 al CES 2019 lo scorso gennaio e successivamente svelò la serie Ryzen 3000, basata sul design di Zen 2, al Computex 2019 nel maggio dello scorso anno.

Se AMD in questo 2020 seguirà una scaletta simile per Zen 3, allora bisogna già iniziare a prepararsi.

Dritto al punto

Cos'è Zen 3? il processo produttivo migliorato a 7nm+

il processo produttivo migliorato a 7nm+ Quando esce? Probabilmente a metà / fine 2020

Probabilmente a metà / fine 2020 Quanto costerà? È probabile che i prezzi saranno paragonabili a Zen 2, partendo da 99$

(Image credit: Future)

AMD Zen 3 data di uscita

Un recente leak ha suggerito che la dottoressa Lisa Su, CEO di AMD, potrebbe parlare dei processori Ryzen 4000 durante il CES 2020 , così da mantenere alta la pressione su Intel. Forse è ancora troppo presto per AMD per dare nuovi dettagli riguardo la prossima serie di CPU Ryzen, ma qualsiasi dettaglio Lisa Su darà su Zen 3 ci dirà molto sulla nuova serie 4000.

Dato che ci aspettiamo il rilascio di Zen 3 nel corso di quest’anno, è probabile che AMD ripeta all’incirca lo stesso percorso per il debutto di Zen 2 nel 2019, quindi probabilmente avremo ulteriori informazioni sulla nuova architettura nel corso del CES di questi giorni.

Alcuni rumor hanno insinuato che Zen 4 arriverà sul mercato nel 2021 , perciò tutto lascia presupporre che Zen 3 vedrà la luce nel 2020. Questo è però in contrasto con un’altra indiscrezione che invece afferma come Zen 4 sia in arrivo solamente nel 2022 . L’arrivo della serie 4000 nel corso di quest’anno sembra ancora probabile, ma AMD potrebbe mirare a colmare il divario tra Zen 2 e Zen 4 rilasciando la terza architettura sul finire di quest’anno, come del resto ci suggerisce la storia delle precedenti generazioni. Il primo lotto di CPU Ryzen uscì nel marzo del 2017, seguito dalla seconda serie nell’aprile del 2018 e dalla terza nel luglio dello scorso anno. Dal momento che ogni generazione esce a distanza di poco più di un anno rispetto alla precedente, possiamo immaginare un lancio di Zen 3 e i suoi processori Ryzen 4000 verso agosto 2020.

(Image credit: Tomshw)

AMD Zen 3 prezzi

Non abbiamo motivo di credere che la prossima linea di chip basati su architettura Zen 3 sarà prezzata in modo differente da Zen 2. Detto questo, è opportuno esaminare i prezzi dell’attuale generazione di CPU Zen 2:

AMD Ryzen 9 3950X: 749$

749$ AMD Ryzen 9 3900X: 499$

499$ AMD Ryzen 7 3800X: 399$

399$ AMD Ryzen 7 3700X: 329$

329$ AMD Ryzen 5 3600X: 249$

249$ AMD Ryzen 5 3600: 199$

199$ AMD Ryzen 5 3400G: 149$

149$ AMD Ryzen 3 3300G: 99$

Se il processo utilizzato per creare i processori Zen 3 dimostrerà di avere una resa e un’efficienza migliori, AMD potrebbe addirittura scegliere di ridurre i prezzi di listino. Questo terrebbe alta la pressione su Intel, ma rispetto a quest’ultima l’azienda di Sunnyvale ha giù un forte vantaggio in termini di prezzi e non le è necessario diminuirli ulteriormente.

(Image credit: Future)

Specifiche AMD Zen 3

Abbiamo saputo a metà 2019 che AMD aveva già terminato la progettazione di Zen 3 , basata sul processo produttivo a 7nm+, e che offrirà sensibili miglioramenti rispetto al già esistente nodo a 7nm su cui si basa Zen 2. Il nuovo design dovrebbe essere il prodotto del passaggio alla litografia a 7nm EUV (extreme ultraviolet). Ciò dovrebbe permettere un potenziale incremento del 20% del numero dei transistor, riducendo contemporaneamente il consumo di energia del 10%.

Il nuovo processo produttivo migliorato dovrebbe consentire delle frequenze più elevate mantenendo inalterato il consumo energetico. Anche l’IPC (istruzioni per ciclo di clock) vedrà un aumento, stimabile tra 8% e il 10%. Dei leak hanno suggerito che AMD introdurrà una nuovo livello di SMT (simultaneous multithreading) nei chip Zen 3 che potrebbe permettere a un singolo core di gestire ben quattro thread (per esempio, potremmo avere una CPU da 4-core/16-thread o una da 16-core/64-thread).

L’aumento della dimensione della cache è un altro potenziale miglioramento che potremmo vedere implementato nella nuova serie di processori basati su architettura Zen 3. Già nella serie Ryzen 3000 la casa produttrice ha introdotto una grande quantità di cache, e questa abbondanza di memoria extra veloce ha certamente contribuito alle eccellenti prestazioni in gaming dei processori Ryzen 3000.

Mentre si fa sempre più probabile che i processori basati sul design Zen 4 disporranno del supporto alla RAM DDR5 e al PCIe 5.0 su tutta la linea , non abbiamo ancora indicazioni che Zen 3 si allontanerà dallo standard DDR4 e dal PCIe 4.0, quest’ultimo introdotto proprio in questa generazione.

Quindi ci aspettiamo che i processori basati su Zen 3 abbiano delle frequenze più elevate e un aumento considerevole dell’IPC che porteranno a un notevole aumento delle prestazioni (soprattutto sui carichi di lavoro multithread) rispetto alla controparte Zen 2, mantenendo però, o addirittura migliorando, l’efficienza della serie precedente. Quest’ultima caratteristica potrebbe essere particolarmente promettente per l’implementazione dei nuovi processori nei dispositivi mobile.