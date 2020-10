Intel Rocket Lake, le nuove CPU arrivano nel 2021 - ufficiale

Abbiamo sentito molte indiscrezioni sui processori Intel Rocket Lake di undicesima generazione, già da prima che uscissero i Come Lake (decima generazione). Ora però abbiamo, almeno, un'idea meno vaga su quando usciranno.

Il dirigente Intel John Bonini ha infatti usato Medium per farci sapere che i processori desktop in questione usciranno "all'inizio del 2021". Non è granché come informazione ma è già qualcosa più di prima, e chi sta progettando di aggiornare il PC o di assemblarne uno nuovo potrebbe volerne tenere conto.

L'articolo di Bonini è incentrato soprattutto sul gaming, un tema centrale anche nell'annuncio degli AMD Ryzen 5000 atteso per oggi. Il dirigente di Intel dedica spazio alla storia delle CPU Intel nel gaming, e a come l'azienda collabori con gli sviluppatori di giochi per ottenere il massimo delle prestazioni. Vengono citati in particolare Marvel's Avengers, Microsoft Flight Simulator 2020 e Gears Tactics.

Bonini tuttavia non dice nulla sui nuovi processori, a parte il fatto che Rocket Lake supporterà connessioni PCIe 4.0, una "novità" che arriva circa due anni dopo AMD.

Intel insiste nuovamente sulla velocità di clock, e ci aspettiamo valori ancora più alti da Tiger Lake, probabilmente anche maggiori dei 5,3 GHz offerti dal Core i9-10900K. Non lo sapremo per certo ancora per qualche mese, però, cioè fino a quando Intel non sarà pronta a dirci qualcosa di più sui prossimi processori desktop.