AMD Ryzen 5000, nome confermato

AMD ha pubblicato il video YouTube dove tra qualche ora presenterà ufficialmente i nuovi processori desktop Ryzen basati su architettura Zen 3. Il titolo del video ora è "Where gaming begins" a indicare come l'azienda voglia raggiungere in particolare gli appassionati di videogiochi.

Ma fino a qualche ora fa nel titolo c'era anche scritto "Ryzen 5000", il che conferma la diversa serie numerica per i processori che fino a poco tempo fa chiamavamo Ryzen 4000. Sono sempre le CPU desktop che aspettiamo da mesi, tecnicamente non è cambiato nulla, ma AMD ha deciso di usare un diverso schema per i nomi delle CPU "Vermeer" (questo il nome in codice).

(Image credit: AMD/Youtube)

Questi sono anche gli "ultimi" processori che mancano all'appello. I primi a uscire furono i Ryzen 4000 mobile, e ormai è abbastanza facile trovare portatili con AMD Ryzen di ultima generazione. Poi sono usciti i processori desktop con grafica Vega integrata, detti anche APU: sono disponibili da un po' ma AMD li vende solo agli OEM, quindi in pratica non si possono comprare.

L'attesa è stata lunga, invece, per chi vuole un Ryzen 5000 nel proprio desktop. Fino a metà settembre circa li abbiamo sempre chiamati Ryzen 4000, e ora inizieremo a chiamarli Ryzen 5000. Il prodotto di maggior richiamo sarà il top di gamma Ryzen 5950X, ma sarà anche molto costoso e siamo curiosi di vedere in che modo AMD porterà avanti la propria strategia (vincente finora) con i prodotti di fascia media.

Visto che il titolo del video è stato cambiato, tuttavia, manca ancora una conferma ufficiale vera e propria. Ma sembra proprio che i nuovi processori saranno AMD Ryzen 5000. In ogni caso, manca solo qualche ora agli annunci ufficiali.

Tra pochi giorni arrivano gli sconti di Amazon Prime Day 2020

... e un paio di settimane dopo sarà il momento del Black Friday 2020

Ecco i migliori processori del 2020

Via TechPowerUP