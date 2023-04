I prossimi smartphone Android potranno essere rintracciati anche da spenti

I prossimi smartphone Android con Android 14 e successivi saranno più facili da trovare, anche quando sono spenti. L'attuale iPhone 14 e i vecchi iPhone risalenti all'iPhone 11 possiedono già tale funzione, ma Google la sta implementando in un prossimo aggiornamento di Android sperando nel supporto dei produttori.

Esistono diversi modi in cui un telefono può rimanere rintracciabile anche quando il dispositivo è tecnicamente spento. Il modello di Google, secondo i leak riportati su 91Mobiles, continuerà a comunicare tramite Bluetooth anche dopo lo spegnimento. La funzione può trasmettere una serie di dati ai dispositivi vicini, tra cui la posizione e altre informazioni che identificano il dispositivo.

Tutti i moderni iPhone e alcuni smartphone Android dispongono di una radio a banda ultra larga (UWB) per la localizzazione. È la tecnologia utilizzata da Apple per i suoi AirTag, che funziona in modo eccellente. Si dice che anche Google stia lavorando a un tag di localizzazione UWB, forse da lanciare con i prossimi telefoni Pixel.

Samsung include l'UWB nei modelli Galaxy S23 Plus e S23 Ultra, ma non nel modello base Galaxy S23. I tag Samsung sono inspiegabilmente più costosi degli AirTag di Apple e la batteria non dura altrettanto a lungo, ma è necessario utilizzare localizzatori UWB compatibili con il telefono che si possiede.

Pixel Power-Off Finder

Google potrebbe utilizzare l’UWB per la localizzazione anche quando il telefono è spento, poiché è progettata per assorbire una quantità minima di energia. Inoltre, stando a quanto riportato da 91Mobiles, il nome scelto dovrebbe essere Pixel Power-Off Finder.

Il modo migliore per trovare gli smartphone è quando i dispositivi possono comunicare tra loro, motivo per cui Google sta incoraggiando i produttori ad adottare un modulo Bluetooth di spegnimento. Il codice è stato apparentemente individuato in una prima versione di Android 14 che viene inviata ai produttori in vista dello sviluppo. Non è quindi chiaro se i dispositivi attualmente in commercio possano, compresa la famiglia Pixel 7 di Google.

Sia Apple che Samsung offrono piani di garanzia estesa che includono la protezione contro il furto e lo smarrimento accidentale. Almeno per quanto riguarda l'iPhone, è necessario assicurarsi che la funzione “Trova il mio iPhone” sia stata attivata, altrimenti l'iPhone smarrito non potrà essere richiesto.

Le clausole della garanzia di Samsung non sembrano prevedere alcun requisito di questo tipo, anche se probabilmente le cose cambieranno se Samsung e altri adotteranno il nuovo metodo di spegnimento targato Google.