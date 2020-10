I primi auricolari true wireless di Panasonic sono più economici degli AirPods Pro

I primi auricolari true wireless di Panasonic sono finalmente disponibili in alcuni paesi, a pochi mesi dall’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare al CES 2020 , e potrebbero rivelarsi una valida ed economica alternativa agli AirPods Pro .

Questi auricolari Panasonic RZ-S500W, vengono forniti con la cancellazione del rumore attiva, come gli AirPods Pro e i Sony WF-1000XM3 , e potrebbero così rientrare nella nostra classifica dei migliori auricolari true wireless del 2020 .

Panasonic afferma che i suoi nuovi auricolari wireless con la cancellazione del rumore attiva utilizzano una tecnologia ibrida analogica e digitale, definendola "leader nel settore”.

Le tecnologie lavorano insieme per ridurre il rumore che si genera sia all'interno che all'esterno dei padiglioni garantendo, in teoria, un’esperienza d’ascolto quasi perfetta. Panasonic RZ-S500W non sono ancora disponibili nel mercato italiano, ma siamo quasi sicuri che costeranno meno di 200 euro.

Proprio come per gli AirPods Pro, sarete voi a scegliere quando lasciar passare i rumori ambientali e quando “isolarvi”; Panasonic afferma che vi basterà “sfiorare il tasto touch per alternare tra cancellazione del rumore, audio ambiente e disabilitazione di tutti gli effetti”.

Telefonate perfette

Il tasto può essere utilizzato anche per attivare il proprio l'assistente vocale, indipendentemente dal fatto che si tratti di Siri o Google Assistant . Panasonic afferma che nei prossimi mesi arriverà anche il supporto per Amazon Alexa.

La cancellazione dei rumori attiva oltre a funzionare durante la riproduzione di brani musicali, preserverà e migliorerà anche la qualità delle vostre telefonate, grazie all’utilizzo di un microfono incorporato, che secondo Panasonic, è in grado di sopprimere il rumore del vento e di altre fastidiose interferenze.

La durata della batteria dovrebbe arrivare a sei ore e mezza di riproduzione continua con la cancellazione dei rumori attivata, mentre la custodia di ricarica garantisce altre 13 ore di autonomia.

Panasonic non ha rivelato il tipo di driver utilizzato all'interno di questi auricolari , né ha fornito ulteriori descrizioni su sulla qualità del suono. Non vediamo l'ora di provarli e confrontarli con i migliori auricolari del 2020 .

The Panasonic RZ-S300W (pictured) are the cheaper of the new true wireless earbuds. (Image credit: Panasonic)

Ci sarà anche un modello più economico

Il secondo modello degli auricolari true wireless di Panasonic è l'RZ-S300W, non avranno la cancellazione del rumore attiva, ma saranno più economici dei precedenti.

Senza la cancellazione del rumore attiva che consuma batteria, questi auricolari potranno arrivare a circa 7 ore e mezza di autonomia, mentre la custodia dovrebbe consentire ben 3 cariche complete.

Entrambi i modelli, RZ-S500W e RZ-S300W, sono dotati di una resistenza agli schizzi d’acqua certificata IPX4 e se consideriamo quindi anche la compatibilità con l’assistente vocale, dovrebbero andar bene anche per i vostri allenamenti.

Panasonic spiega inoltre che entrambi i modelli sono dotati di "un design unico per favorire la connettività bluetooth anche in luoghi affollati".

Ribadiamo ancora una volta che attualmente non sappiamo molto sulla qualità audio di questi auricolari true wireless, ma in combinazione con il prezzo competitivo e l’elevata durata della batteria, Panasonic potrebbe riuscire nel suo intento di far breccia nel mercato.