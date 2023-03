Hogwarts Legacy, annunciata la data di uscita per PS4 e Xbox One

Hogwarts Legacy, il famoso gioco open-world ambientato nell'universo di Harry Potter, il 5 maggio 2023 verrà finalmente reso disponibile per PS4 e Xbox One.

Inizialmente, l'uscita per le console di scorsa generazione era prevista per il 4 aprile 2023, ma a quanto pare è necessario più tempo del previsto per ultimare lo sviluppo del gioco. L'account Twitter di Hogwarts Legacy non ha fornito ulteriori dettagli sulla versione per Nintendo Switch, attualmente prevista per il 25 luglio.

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2March 6, 2023 See more

Hogwarts Legacy è uscito il 10 febbraio per PC, PS5 e Xbox Series X / S, vendendo 12 milioni di copie nelle prime due settimane. Questo nonostante le polemiche attorno alle idee di J.K. Rowling in tema di diritti delle persone LGBTQ+. Gli sviluppatori del gioco hanno preso le distanze dalla Rowling, affermando nelle FAQ del gioco che la scrittrice non è stata coinvolta nella creazione del gioco, ma che il suo team è stato consultato per garantire che Hogwarts Legacy fosse conforme alla sua visione originale.

Nonostante Hogwarts Legacy abbia venduto molto bene su PS5, Xbox SeriesX e PC e il gioco dia il meglio di sè sulle console di ultimissima generazione, decine di milioni utenti si affidano ancora a console più vecchie.