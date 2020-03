Half-Life: Alyx non ha nulla a che fare con Half-Life 3

In settimana vi abbiamo parlato dell’ annuncio di Valve di un nuovo capitolo della saga Half-Life, già in fase di realizzazione, che prenderà il nome di Half-Life: Alyx. La speranza, finora, era quella di vedere realizzato il terzo capitolo della serie, ma a quanto pare le cose non andranno esattamente così.

Half-Life: Alyx uscirà a marzo 2020 e sarà un capitolo completo che si aggiungerà alla celebre serie di giochi prodotta da Valve compatibile con tutti i visori VR per PC.

Tuttavia, secondo quanto emerso, non si tratta del terzo capitolo della serie che tutti stavamo aspettando.

Di cosa si tratta?

(Image credit: Valve)

Secondo Valve, Half Life: Alyx racconterà gli eventi accaduti nel tempo intercorso tra i primi due capitoli di Half Life e vedrà “Alyx Vance e suo padre Eli gettare le basi per quella che sarà la resistenza alla brutale occupazione della Terra da parte di una misteriosa razza aliena conosciuta come The Combine.”

Come ci si può aspettare dal nome, nel gioco vestirete i panni di Alyx, impegnata nel tentativo di “combattere i Combine per salvare il futuro dell’umanità”.

Half-Life: Alyx sembra un bel gioco sulla carta, ma non è di certo il sequel vero e proprio che ci aspettavamo.

Tuttavia, secondo Valve, Half-Life Alyx è stato “progettato da zero per la realtà virtuale e presenta “tutte le caratteristiche dei primi capitoli: esplorazione del mondo, risoluzione di enigmi, combattimento estremo e una trama intricata che collega il tutto con personaggi iconici dell’universo di Half-Life”.

Sembra un titolo di tutto rispetto, ma abbiamo già visto giochi in VR inseriti in diversi celebri franchise, e questo non è di certo il tanto atteso Half-Life 3. D’altro canto è bello vedere che Valve sta lavorando ad un progetto legato all’universo di Half-Life, dato che per molto tempo l’azienda ha tergiversato sulla possibilità di produrre un nuovo capitolo della saga. Tuttavia speriamo di poter vedere il terzo capitolo di Half-Life realizzato, prima o poi.

Eccovi il trailer di Alyx:

“Alla Valve sono tutti entusiasti di tornare ad occuparsi del mondo di Half-Life”...“La VR ci ha dato energia. Abbiamo investito molto su questa tecnologia. Ma siamo anche degli sviluppatori di giochi e dedicarci alla creazione di un gioco VR così ambizioso è stato molto entusiasmante”.

La speranza è che questo nuovo slancio positivo di Valve nei confronti del franchise di Half-Life possa portare alla realizzazione del tanto atteso Half-Life 3. Per ora possiamo solo sperare.