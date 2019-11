Google Stadia: Cyberpunk 2077 in arrivo nel 2020

Cyberpunk 2077 è stato annunciato per il servizio di gioco in streaming Google Stadia.

Non si parla d'altro che della nuova piattaforma per giocare in streaming, simile a Netflix, ma pensata per i videogiocatori. Permetterà a chiunque di giocare in streaming da qualunque dispositivo sia dotato di uno schermo e con una connessione internet.

Cyberpunk 2077 è un gioco RPG dei creatori di The Witcher III, CD Project RED. Il gioco è ambientato in una metropoli sfavillante e tecnologicamente avanzata e c'è anche Keanu Reeves, per non farci proprio mancare niente.

Dorebbe uscire ad aprile 2020 per Xbox One, PS4, e PC. L'annuncio di Google Stadia lascia intendere che il successo di questo gioco futuristico sarà ancora maggiore, e che potrebbe addirittura essere disponibile per le console di prossima generazione (PS5 e Xbox Project Scarlett), considerando la data di uscita prevista.

Siamo davvero entusiasti all'idea che si possa giocare a un gioco simile solo grazie a una connessione Wi-Fi, ma sicuramente non ci lamentiamo. Vi terremo aggiornati con tutte le prossime novità del live stream di Google Stadia Connect.