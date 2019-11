Half Life: Alyx, nuovo gioco annunciato ufficialmente

Sembravano solo delle voci, ma alla fine si sono rivelate vere: Valve è pronta a rilasciare il nuovo capitolo della celebre saga di Half Life: Alyx.

In un Tweet pubblicato da Valve sul suo account ufficiale, l’azienda ha descritto il prossimo Half Life come il “suo gioco VR di punta”.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw18 November 2019

Al momento le informazioni sul nuovo gioco sono scarse, ma Valve rivelerà ulteriori dettagli su Half Life: Alyx giovedì 21 novembre alle ore 18:00.

Coloro che hanno familiarità con i precedenti capitoli di Half-Life avranno già ricollegato il nome Alyx all’universo del gioco.

Per chi non lo sapesse, Alyx Vance è una giovane donna apparsa per la prima volta in Half Life 2, dove ha svolto un ruolo centrale nella resistenza umana contro i Combine, oltre a stringere un forte legame di amicizia con il protagonista del gioco, Gordon Freeman.

Le prime voci sul nuovo titolo della saga di Half Life sono circolate in seguito alla pubblicazione online della trascrizione che riportava una presunta intervista ai dirigenti di Valve.

Secondo quanto riportato nel testo trapelato, un certo Geoff (presumibilmente Geoff Keighley, giornalista specializzato nel settore dei videogiochi) avrebbe pronunciato queste parole: “Marzo 2020, uscirà Half Life: Alyx”.

La stessa trascrizione suggeriva inoltre che il gioco sarebbe stato presentato in occasione dei The Game Awards il 12 dicembre; tuttavia il nuovo tweet di Valve suggerisce che l’uscita potrebbe arrivare molto prima del previsto.

L’annuncio di un gioco di punta VR va a braccetto con l’uscita della cuffia dedicata alla realtà virtuale lanciata da Valve all’inizio di quest’anno.

In concomitanza con l’annuncio dell’indice, l’azienda ha dichiarato che avrebbe pubblicato un gioco VR di punta prima della fine dell’anno e potrebbe trattarsi proprio di Half-Life: Alyx. In ogni caso basterà attendere giovedì per saperne di più.