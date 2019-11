Google Stadia aggiunge 10 titoli all'ultimo minuto, portando il totale a 22

La scorsa settimana vi abbiamo riferito che Google Stadia avrebbe debuttato il 19 novembre con solo 12 titoli nel suo elenco. Ora, alla vigilia dell'arrivo della piattaforma di streaming, quel numero è cresciuto a 22, ed è probabile che i titoli appena aggiunti vi siano più che familiari.

Dopo aver ricevuto una notevole quantità di critiche sulla iniziale line-up della piattaforma, Phil Harrison di Google ha annunciato oggi su Twitter un numero dei titoli in arrivo su Stadia quasi raddoppiato.

Excited to announce that we are INCREASING the Day One launch line-up of titles for @GoogleStadia - we now have TWENTY TWO games launching with the platform on Tuesday. Huge thank you to our game developer and publisher partners for bringing more titles #stadiaNovember 18, 2019