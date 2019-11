Google Pixel 4a: quando esce, prezzo, notizie

Google ha sorpreso tutti nel 2019 rilasciando Pixel 3a e 3a XL , versioni convenienti di Pixel 3 e 3 XL che hanno portato l’hardware e il software dei dispositivi premium ad un prezzo più attraente.

Ci aspettiamo che lo stesso accada nel 2020, con Pixel 4a e 4a XL. Non sono disponibili informazioni ufficiali sui prossimi dispositivi Pixel 4a, quindi abbiamo colto l'occasione per speculare sul nuovo dispositivo ed elencare alcune funzionalità che ci piacerebbe vedere.

I Pixel 4 e 4 XL sono dispositivi popolari, ma non sono stati entusiasmante come i Pixel 3. Quindi i prodotti in arrivo potrebbero essere l'occasione di Google per riconquistare acquirenti che sono stati delusi da alcune delle “interessanti” decisioni di design.

Cosa intendiamo con questo? Continuate a leggere per scoprirlo.

Venire al punto

Che cos'è? Una variante economica dello smartphone Pixel 4

Una variante economica dello smartphone Pixel 4 Quando esce? Probabilmente a maggio 2020

Probabilmente a maggio 2020 Quanto costerà? Circa 360 €

Google Pixel 4a data di uscita e prezzo

Google Pixel 3a XL (Image credit: TechRadar)

Dal momento che non siamo ancora nel 2020 e i dispositivi Pixel 4 sono ancora nuovi nella nostra mente (e nelle nostre mani), è ancora presto per provare a indovinare una data per la commercializzazione di Pixel 4a. Tuttavia, possiamo fare una stima approssimativa.

Pixel 3a è disponibile dall'8 maggio 2019, un giorno dopo l'annuncio alla Google I/O 2019, e riteniamo che questo schema si ripeterà. Non sappiamo quando sarà Google I/O 2020, ma sarà all'incirca nello stesso periodo dell'anno.

In termini di prezzo, Google Pixel 4a potrebbe essere inferiore al prezzo di Pixel 3a, almeno al momento del lancio. Lo diciamo perché il Pixel 4 costa meno del Pixel 3 (confrontando i prezzi di debutto), e potremmo vedere questo schema ripetersi nel 2020.

Naturalmente queste sono entrambe ipotesi, quando riceveremo voci concrete aggiorneremo questo articolo.

Google Pixel 4a, che cosa vogliamo

1. Riportare lo scanner di impronte digitali

(Image credit: Future)

Google Pixel 4 non ha uno scanner per le impronte digitali montato sul retro come Pixel 3, né sotto allo schermo come su molti smartphone premium.

Al contrario, si affida allo sblocco tramite riconoscimento facciale. Per alcuni questa è una funzione utile per entrare nel telefono in modo rapido e semplice; altri trovano questa un'esperienza non sicura e frustrante.

Per Pixel 4a, vorremmo che Google abbandonasse questa funzione e invece avesse un sensore di impronte digitali tradizionale o integrato nello schermo.

È probabile che Google effettuerà questa modifica, poiché la tecnologia per lo sblocco tramite il viso alza il prezzo; se la società vuole tagliare il prezzo del nuovo dispositivo, avrebbe senso rimuovere prima il riconoscimento facciale.

2. Maggiore autonomia

(Image credit: Future)

Un problema ricorrente con gli smartphone Google Pixel è che la durata della batteria lascia sempre molto a desiderare e precipita più rapidamente dei dispositivi rivali.

Detto questo, Pixel 3a ha risolto il problema con una maggiore capacità della batteria e un processore meno potente che, di conseguenza, consuma meno.

Poiché la maggior parte dei consumatori ha bisogno di batterie per smartphone che durino un giorno, il Pixel 4a ha bisogno di una batteria che duri a lungo, il che significa una batteria più grande del 4 e migliori ottimizzazioni.

3. Niente schermo a 90Hz

(Image credit: Screen Capture)

Questo è sicuramente un suggerimento piuttosto controverso, ma se Google è alla ricerca di funzionalità da tagliare per mantenere basso il prezzo di Pixel 4a, diremmo che lo schermo a 90Hz è un lusso inutile.

Alcune persone adorano davvero gli schermi a 90Hz nei telefoni come Pixel 4, poiché rende l'esperienza di visione più fluida, ma molti faticano a notare la differenza, specialmente coloro che non sono grandi fan della tecnologia.

Ciò significa che non è una funzione vitale e tra aspetti del Pixel 4 che vorremmo vedere nella 4a, non figura lo schermo a 90Hz.

4. Mantenere il comparto fotografico

(Image credit: Future)

Gli smartphone Google Pixel 4 hanno aumentato il numero di fotocamere sui dispositivi di Google da uno a due, aggiungendo un obiettivo per lo zoom ottico.

I dispositivi Pixel 3a hanno fotocamere leggermente declassate rispetto alla linea Pixel 3, ma solo in termini di post-elaborazione software,mentre l'hardware è esattamente lo stesso.

Un teleobiettivo in una fotocamera è davvero utile per scattare foto migliori senza ridurre drasticamente la qualità e ci piacerebbe fosse mantenuto nel Pixel 4a. Saremmo sorpresi se non fosse così, poiché il teleobiettivo caratterizza il design posteriore. E a proposito di design…

5. Attenersi al design

(Image credit: Future)

Gli smartphone Google Pixel 4 sono dispositivi dall'aspetto unico, non c'è nulla da fare. Sono nudi sul retro, tranne per un bump della fotocamera piuttosto grande (nessun sensore di impronte digitali, come nei precedenti Pixel), con un retro in vetro ma una cornice di gomma attorno ai bordi. Sì, avete letto bene, gomma in uno smartphone!

Sul davanti, c'è un notch che a malapena potete vedere nei moderni smartphone, ed una spessa cornice nella parte inferiore dello schermo. Tutto sommato, i dispositivi Pixel 4 sono tutt'altro che telefoni Android "convenzionali", nel bene e nel male.

Eppure, ci piace questo design. È unico e distingue il Pixel 4 dalla massa. Vorremmo vedere il Pixel 4a conservare lo "strano" design, in particolare il telaio in gomma, poiché protegge adeguatamente il telefono.