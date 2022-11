Glass Onion - Knives Out, quando esce su Netflix?

Knives Out è diventato una saga dopo lo splendido esordio: attualmente, il secondo capitolo Glass Onion è fuori nei cinema italiani, ma il 23 dicembre arriva su Netflix e sarà visibile gratuitamente in streaming per tutti.

Nel seguito di Knives Out, il popolarissimo crime thriller di Rian Johnson, Daniel Craig torna nei panni del detective Benoit Blanc. Stavolta è in viaggio verso la Grecia per risolvere un nuovo mistero intricato.

