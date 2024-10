L'iPhone SE 4 sarebbe quasi pronto: ecco cosa aspettarsi

The last iPhone SE came in March 2022

Per diversi anni, Apple ha posizionato l'iPhone SE come un'opzione economica per entrare nell'ecosistema iPhone. Tuttavia, con l'introduzione dell'iPhone X, che ha segnato l'era degli schermi a tutto tondo, l'iPhone SE è sembrato un ritorno al passato, caratterizzato da cornici ingombranti e dal pulsante Home. Nonostante ciò, il modello più economico di Apple potrebbe essere pronto a fare un salto nell'era moderna, con aggiornamenti previsti già all'inizio del prossimo anno.

Questo almeno secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha appena affermato che Apple si sta preparando a lanciare l'iPhone SE 4 all'inizio del 2025. L'idea, sostiene Gurman, è quella di aggiungere funzioni e design più moderni nel tentativo di conquistare gli acquirenti più attenti al budget.

A quanto pare, queste caratteristiche includeranno un display edge-to-edge che eliminerà il pulsante Home e le spesse cornici superiori e inferiori. Questo cambiamento aprirà la strada all'introduzione del Face ID sull'iPhone SE, migliorando drasticamente la sicurezza rispetto al Touch ID del tasto Home. Secondo Gurman, il design complessivo assomiglierà a quello dell'iPhone 14, compreso il ritaglio della tacca nella parte superiore.

Inoltre, il nuovo iPhone SE supporterà Apple Intelligence, la nuova suite di intelligenza artificiale di Apple. Sebbene Gurman non abbia specificato nel suo ultimo rapporto, l'inclusione di Apple Intelligence suggerisce che l'iPhone SE avrà bisogno di un nuovo e potente chip per gestire il sistema AI. Si prevede che il dispositivo sarà equipaggiato almeno con un Apple A17 Pro, ma potrebbe anche montare un A18, in linea con il chip presente nell'iPhone 16.

Un nuovo potente dispositivo

(Image credit: Shutterstock / Mr.Mikla)

Gurman ha una solida esperienza quando si tratta di fughe di notizie su Apple, e non è certo l'unica voce che afferma che un nuovo iPhone SE è in arrivo. In effetti, da anni si rincorrono voci secondo cui il dispositivo dovrebbe subire un importante aggiornamento.

Ad esempio, l'esperto di display Ross Young ha dichiarato a che il display dell'iPhone SE avrà una dimensione compresa tra i 5,7 e i 6,1 pollici, collocandosi così in linea con qualsiasi dispositivo, dall'iPhone X all'iPhone 11 e oltre. L'elemento che accomuna tutti questi telefoni? Un display a tutto schermo senza tasto Home, a ulteriore conferma delle affermazioni di Gurman.

Altre indiscrezioni suggeriscono che l'iPhone SE avrà un tasto Action e una porta USB-C, oltre a un display OLED e una singola fotocamera da 48MP. Se tutte queste voci si rivelassero corrette, la fotocamera singola rappresenterebbe uno dei pochi aspetti che posizionerebbero l'iPhone SE al di sotto di modelli come l'iPhone 16. Gurman non ha inoltre menzionato il nuovo Camera Control, la cui assenza potrebbe ulteriormente distinguere l'iPhone SE dalla moderna gamma di dispositivi Apple.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tuttavia, con un display a tutto schermo, Apple Intelligence, un chip potente e molto altro, il prossimo iPhone SE potrebbe rivelarsi un'opzione molto interessante per i potenziali acquirenti e potrebbe persino far sudare l'iPhone 16 al confronto.