Gmail diventa più intelligente: le risposte rapide migliorano con l'integrazione di Gemini

L'invio di risposte rapide in Gmail diventerà molto più intelligente grazie a una nuova integrazione con la piattaforma Gemini AI di Google.

Il provider di posta elettronica ha annunciato che le sue Smart Replies, che forniscono agli utenti una selezione di risposte pre-scritte che possono essere rapidamente selezionate e inviate, saranno ora alimentate da Gemini.

Lo strumento di intelligenza artificiale sarà in grado di attingere informazioni dalla casella di posta, così come da altre app di Google Workspace, per offrire una risposta più completa e informativa, risparmiando agli utenti tempo e stress nella ricerca di dettagli o dati vitali.

Le risposte intelligenti sono ulteriormente migliorate su Gmail

In un post sul blog di Google Workspace Updates che annuncia l'aggiornamento, Google fa notare che spesso gli utenti hanno bisogno di rispondere a un'e-mail con maggiori dettagli, soprattutto se si tratta di un messaggio professionale o di lavoro.

Gemini ora "offre risposte più dettagliate per cogliere appieno l'intento del messaggio", spiega l'azienda, facendo risparmiare tempo e facilitando la gestione della posta in arrivo, soprattutto su un dispositivo mobile o in viaggio.

Dopo aver selezionato di rispondere a un messaggio, gli utenti vedranno nella parte inferiore dello schermo diverse opzioni di risposta, che ora analizzano l'intero contenuto del thread di e-mail per fornire risposte più dettagliate e ricche.

Gli utenti possono passare il mouse su ogni risposta per ottenere una rapida anteprima del testo, quindi selezionare quella più adatta alla situazione. Se necessario, sarà possibile modificare il messaggio pre-scritto o inviarlo immediatamente.

Chiunque desideri utilizzare questa funzione dovrà assicurarsi che "Funzioni intelligenti e personalizzazione" sia abilitata in Gmail e avere un account Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium o essere iscritto a Google One AI Premium.