Nvidia RTX 4060 conquista i gamer: è la nuova GPU più popolare

La RTX 4060 di Nvidia ha faticato a farsi notare al suo debutto, specialmente rispetto alla RTX 3060 Ti della generazione precedente, nonostante il prezzo più competitivo. Tuttavia, sembra che la scheda grafica stia finalmente guadagnando terreno.

L'ultimo Steam Hardware Survey rivela che la RTX 4060 Ti è balzata in testa alla classifica. Nel rapporto di settembre di Valve, la RTX 4060 è ora la seconda GPU più utilizzata dai giocatori di PC su Steam, con un incremento dell'1,13% rispetto ad agosto, quando occupava il sesto posto. Attualmente, detiene una quota del 4,44%, superata solo dalla Nvidia RTX 3060, ancora in vetta con il 5,71%.

Va notato che, il mese scorso, la RTX 3060 Ti era ancora in vantaggio sulla RTX 4060, ma ora non è più così. Anche la RTX 4060 Ti ha mostrato buoni progressi a settembre, guadagnando lo 0,74% e raggiungendo il 3,55%, posizionandosi al quarto posto. Tra la RTX 4060 e la 4060 Ti si trova la 4060 per laptop, quindi le prime tre posizioni dietro la RTX 3060 sono ora occupate da vari modelli RTX 4060.

Questa evoluzione è sicuramente interessante e merita un'analisi approfondita per capire cosa possa significare per il mercato delle GPU in futuro.

Analisi: la lotta per superare la percezione iniziale

Le schede grafiche mainstream sono il cuore della gamma di GPU, e per la current-gen di Nvidia questo significa modelli come la RTX 4070 e la 4060. Va notato che la serie xx50 non ha riscosso successo con Lovelace, almeno nel segmento desktop.

Tuttavia, la RTX 4060, considerata il modello di punta per il mainstream, ha deluso al lancio per diversi motivi. Uno dei principali punti critici per i giocatori PC è stato che la RTX 3060 Ti si è rivelata leggermente più veloce. Di conseguenza, la RTX 4060 non è riuscita a eguagliare le prestazioni del suo predecessore Ti, un chiaro passo indietro per la GPU Lovelace. Inoltre, il mantenimento di 8 GB di VRAM è stato un altro aspetto deludente per gli utenti.

Nonostante ciò, non si può definire la RTX 4060 una cattiva scheda grafica, considerando il suo prezzo. Tuttavia, le preoccupazioni relative a queste problematiche hanno contribuito a renderla una scelta incerta per i giocatori PC.

Lentamente ma inesorabilmente, la situazione per la RTX 4060 e la RTX 4060 Ti è migliorata. Questo cambiamento potrebbe essere in parte dovuto al fatto che la RTX 3060 Ti non è più disponibile, con scorte esaurite e senza vere alternative.

Alcuni giocatori potrebbero ancora considerare la RTX 3060 da 12 GB per la VRAM, ma si stanno rendendo conto che non è la scelta migliore. Infatti, la RTX 4060 offre prestazioni superiori, efficienza energetica e supporto per il DLSS 3, compensando le carenze di RAM video. Inoltre, la RTX 4060 è ora più conveniente, con un prezzo leggermente inferiore al MSRP.

La maggior parte degli utenti gioca ancora in Full HD, il che rende la RTX 4060 la nostra migliore scheda grafica per i giochi a 1080p. Riteniamo quindi che la RTX 4060 scalzerà facilmente la RTX 3060 dalla vetta della classifica delle GPU di Valve, soprattutto con l'arrivo delle prossime schede grafiche di Nvidia.

Le nuove RTX 5090 e 5080 sono all’orizzonte, e con il lancio della nuova generazione, le scorte residue di RTX 3000, principalmente la 3060 da 12 GB e la 3050, si esauriranno. Non ci sono vere alternative economiche, se non la RTX 4060.

Se si guarda alla concorrenza di AMD, i dati del sondaggio di Steam parlano chiaro: le GPU di Team Red non sono presenti tra le prime 15, con la RX 6600 che si posiziona al 34° posto. Anche se ciò non rappresenta l'intero mercato, i dati degli analisti mostrano che Nvidia detiene un dominio del 90%.

