Oura Ring 4 è qui: la sfida al Samsung Galaxy Ring inizia

Dopo tre lunghi anni e l'arrivo di numerosi nuovi concorrenti nel settore degli anelli intelligenti, Oura presenta la sua nuova generazione: addio Gen 3 e benvenuta Gen 4, più precisamente l'Oura Ring 4.

Non si tratta di una riprogettazione radicale, almeno nell'aspetto esteriore, ma l'obiettivo di Oura con il Ring 4 è raddoppiare la precisione della frequenza cardiaca e garantire una vestibilità più confortevole, migliorando così il rilevamento indipendentemente dall'orientamento dell'anello. Il dispositivo è accompagnato da un'applicazione fresca e ridisegnata per iOS e Android.

Questi miglioramenti derivano da un array di sensori interni riprogettato che elimina le tre fossette che sporgevano all'interno, una caratteristica comune a molti anelli intelligenti. Inoltre, la nuova configurazione raddoppia il numero di percorsi di segnale che i dati sulla frequenza cardiaca possono utilizzare per raggiungere i sensori. Oura lo chiama "Smart Sensing", poiché collabora con il software per identificare il metodo migliore per garantire letture corrette e accurate.

Un aspetto particolarmente importante è che non ci sono stati aumenti di prezzo, almeno per i colori classici. L'Oura Ring 4 è ora disponibile per il preordine nelle taglie dalla 4 alla 15, con un prezzo di partenza di 449 euro. È offerto nei colori Argento, Argento spazzolato, Stealth, Nero, Oro rosa e Oro, ma il prezzo varia in base alla colorazione, con le spedizioni che inizieranno il 15 ottobre 2024.

Indossate l'Anello Oura come preferite

(Image credit: Future/Matt Evans)

Nella nostra recensione dell'Oura Ring Gen 3, abbiamo osservato che forniva un "quadro più accurato del vostro benessere generale", grazie a un nuovo sensore di frequenza cardiaca e a un sensore SpO2, oltre a significativi aggiornamenti nel rilevamento del sonno. Con l'Oura Ring 4, queste caratteristiche rimangono invariate, ma l'azienda riconosce che c'erano a volte lacune nella copertura, principalmente dovute alla rotazione dell'anello.

L'Oura Ring Gen 3 presentava tre fossette per i sensori principali, che dovevano idealmente trovarsi sulla parte inferiore del dito, contrassegnate da una leggera scanalatura. Questo design aveva lo scopo di mantenere l'anello nella posizione corretta. Tuttavia, la forma delle dita può variare e, anche con un anello di dimensioni adeguate, l'Oura Ring tendeva a ruotare.

Naturalmente, un anello ruota, ma Oura ha trovato una soluzione che chiama Smart Sensing. I tre sensori principali sono ora incassati nell'Oura Ring 4, e i percorsi del segnale sono stati più che raddoppiati, arrivando a 18. Il nuovo hardware dell'anello 4 lavora in sinergia con un algoritmo che consente di ottenere letture accurate, indipendentemente dalla posizione dell'anello sul dito.

Questo miglioramento è in gran parte dovuto all'abbondanza di percorsi, che permettono di ottenere letture chiare dai sensori principali per la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e il rilevamento del sonno durante la notte. Il sistema considera fattori quali la forma del dito, il tono della pelle e l'attività svolta.

Oura promette che il Ring 4 è l'anello intelligente più accurato finora, basando questa affermazione su uno studio sul sonno condotto nell'agosto del 2024 con 60 partecipanti che indossavano sia l'anello Gen 3 che il Ring 4 durante la notte. I risultati hanno mostrato un calo del 31% nella frequenza cardiaca notturna e del 7% durante il giorno. Per quanto riguarda il rilevamento della SpO2, si è registrato un miglioramento del 120% nella rilevazione del segnale e un aumento del 30% nell'accuratezza durante la notte. Si tratta di progressi significativi e siamo ansiosi di metterli alla prova.

Si tratta di un notevole miglioramento rispetto alla Gen 3, senza compromettere alcuna funzionalità. Ora utilizza un nuovo algoritmo con gli stessi sensori precisi e percorsi aggiuntivi per monitorare meglio tutte le metriche, indipendentemente dalla posizione dell'anello sul dito. Come la Gen 3, l'Oura Ring 4 continuerà a tracciare attività giornaliere, frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, SpO2, temperatura della pelle, allenamenti e un robusto monitoraggio del sonno.

(Image credit: Future/Matt Evans)

Se mantenete la vostra iscrizione, Oura sta finalmente introducendo il rilevamento automatico degli allenamenti per oltre 40 tipi di attività, superando la precedente limitazione a pochi sport. Chiamato Rilevamento automatico dell'attività, questo sistema riconosce l'allenamento in corso e tiene traccia delle zone di frequenza cardiaca. Durante uno dei nostri incontri esclusivi con il team di Oura, ci è stato spiegato che l'anello ha identificato correttamente un utente impegnato in un allenamento con il vogatore, basandosi sulla frequenza cardiaca elevata e sul movimento di voga rilevato.

L'unica altra modifica hardware apportata all'Oura Ring 4 è l'aumento della durata della batteria, che arriva fino a otto giorni, un giorno in più rispetto alla Gen 3. Naturalmente, l'autonomia può variare a seconda delle dimensioni dell'anello; il modello di dimensioni 15, ad esempio, potrebbe durare più a lungo a seconda dell'uso delle funzionalità. Oura ha anche aggiornato leggermente il caricabatterie, dotandolo di un design quadrato più arrotondato, che conferisce un aspetto più pregiato grazie alla realizzazione in alluminio.

Un cambiamento interessante riguarda l'offerta di colori: l'Oura Ring 4 in nero presenta ora una finitura lucida, realizzata con un rivestimento in tungsteno PVD, promettendo maggiore durata e mantenimento del colore nel tempo. L'anello sarà disponibile anche in Argento, Stealth, Oro, Oro rosa e Argento spazzolato.

Un'app ridisegnata e incentrata su un più facile accesso ai dati

(Image credit: Oura)

Insieme all'Oura Ring 4, è stata lanciata un'interfaccia riprogettata per l'app Oura, disponibile immediatamente. Non sarà necessario aggiornare al Ring 4 per accedere a queste novità, quindi se avete deciso di rimanere con l'Oura Ring Gen 3, potrete comunque utilizzare l'app riprogettata su Android o iOS.

L'interfaccia è stata semplificata: invece delle cinque sezioni in basso (Casa, Prontezza, Sonno, Attività e Prontezza) e di un menu ad hamburger in alto a sinistra, Oura ha ridotto il tutto a tre sezioni principali. Le nuove sezioni Vitals e My Health si trovano in basso e mirano a semplificare l'accesso ai dati, evitando indecisioni mentre si decide da dove iniziare.

Una delle novità più apprezzate è la possibilità di scorrere facilmente per vedere come si dorme o quanto si è attivi, senza dover passare attraverso un'intera pagina. Storicamente, le schede di Home si aggiornavano durante il giorno, ma ora Prontezza, Sonno, Attività, Frequenza cardiaca diurna, Giorno del ciclo, Stress e altre informazioni sono facilmente accessibili in alto. Le schede più grandi vengono visualizzate come indicatori sotto la nuova barra superiore, consentendo di vedere immediatamente la qualità del sonno al risveglio. Se aprite l'app a metà giornata, avrete accesso alla vostra prontezza.

(Image credit: Oura)

Le schede Vitals sostituiscono in parte le precedenti schede Readiness, Sleep e Activity, offrendo un quadro più dettagliato dei punteggi. My Health è una versione potenziata di Resilience, pensata per fornire una visione complessiva delle tendenze nel tempo.

Questa nuova esperienza è in fase di lancio su Android e iOS per tutti gli utenti, indipendentemente dalla generazione dell'anello Oura e dalla sottoscrizione a pagamento. Tuttavia, Oura punta a incrementare il valore per convincere più persone ad abbonarsi. Le funzioni beta, come Symptom Radar, ospitate in Oura Labs, non sono più esclusive di iOS: con l'ultimo aggiornamento, Oura Labs è ora disponibile anche su Android. Inoltre, avrete accesso a Oura Advisor, un chatbot AI personalizzato che utilizza i vostri dati per offrire raccomandazioni più accurate in base a come vi sentite.

Oltre a Oura Labs, rimangono disponibili le funzioni di Salute della donna, come Gravidanza e Approfondimento del ciclo, insieme a un report generale e Cycle Tracking. La nuova finestra fertile fornisce stime sui giorni fertili, il giorno di ovulazione rilevato e le probabilità di concepimento. Sebbene non sia progettata per prevenire la gravidanza, questa funzione può essere utile per chi desidera concepire. Oura segnala che il segmento di abbonamenti in più rapida crescita è composto da donne di 20 anni, attratte da queste funzionalità avanzate.

È necessario essere membri per accedere al rilevamento automatico dell'attività, mentre lo stress diurno e il monitoraggio dello stress sono riservati ai membri.