Il tuo cuore sotto controllo: AirPods pronti a segnalare anomalie cardiache

Quando Apple ha annunciato le nuove caratteristiche degli AirPods Pro 2 durante l'evento dedicato all'iPhone 16 a settembre, la più grande rivelazione è stata la loro capacità di funzionare come set di apparecchi acustici. Ora sembra che Apple voglia trasformare gli AirPods in un pratico accessorio per la salute.

Un brevetto recentemente rilasciato a ha infatti rivelato che Apple sta lavorando per consentire ai futuri dispositivi AirPods di rilevare alcune patologie cardiache di cui si potrebbe soffrire, tra cui un battito cardiaco anomalo, bradicardia o tachicardia. Questo potrebbe funzionare come una sorta di "sistema di allarme precoce" per avvisare l'utente di problemi cardiaci di cui potrebbe non essere a conoscenza. Armati di questa conoscenza, si potrebbe poi visitare un medico per una diagnosi corretta.

Secondo il brevetto, Apple sta pensando di inserire negli AirPods dei piccoli microfoni sensibili. Il segnale raccolto da questo microfono verrebbe analizzato dagli AirPods e utilizzato per determinare l'attività cardiaca. Se una di queste attività appare insolita o problematica, l'utente potrebbe ricevere un avviso o una notifica sul problema. Tutta questa analisi verrebbe effettuata da alcuni algoritmi complessi che potrebbero fare uso dell'apprendimento automatico per decidere cosa esattamente è stato rilevato dai microfoni.

(Image credit: TechRadar)

Il brevetto spiega che un secondo microfono potrebbe essere installato negli AirPods, con il segnale raccolto da questo secondo microfono confrontato con quello rilevato dal primo microfono e utilizzato per determinare se si sta vivendo un'attività cardiaca insolita.

È da un po' di tempo che circolano voci secondo cui Apple starebbe pensando di incorporare nei suoi AirPods funzioni per la salute, tra cui funzionalità di rilevamento della temperatura e sensori di luce ambientale per rilevare l'attività cardiaca. Quest'ultimo brevetto suggerisce che l'idea che Apple voglia potenziare le capacità sanitarie degli AirPods non è del tutto priva di fondamento.

Negli ultimi anni, Apple ha aggiunto sempre più funzioni sanitarie ai suoi dispositivi. A parte la recente trasformazione degli AirPods Pro in un set di apparecchi acustici, Apple Watch è passato da un orologio di lusso (quando è stato lanciato) a un accessorio per la salute e il fitness che può fare di tutto, dal rilevamento della fibrillazione atriale al monitoraggio degli allenamenti.

Detto questo, si tratta solo di un brevetto, quindi è possibile che Apple stia semplicemente sperimentando idee diverse e che non implementi effettivamente questo concetto in un set di AirPods.