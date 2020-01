Galaxy S11, nome in codice confermato da Samsung

Non ci vorrà molto prima che il Samsung Galaxy S11 venga svelato: la presentazione è prevista per l'11 febbraio, ma l’azienda potrebbe aver accennato inavvertitamente a un'interessante funzione fotografica. L’azienda sembra aver svelato il nome in codice del nuovo smartphone sulla propria pagina web.

L'indiscrezione arriva da GalaxyClub : ha scoperto che al momento della registrazione per ricevere gli aggiornamenti via e-mail in merito al grande evento, in alcuni Paesi l'URL risultante conteneva la frase "Hubble-Bloom-Registration". Vale la pena sottolineare che TechRadar non ha avuto accesso a questo URL quando ha tentato di replicarlo nel Regno Unito, ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che appare solo in alcuni Paesi o che Samsung abbia insabbiato l’errore.

Hubble e Bloom sono due nomi in codice; il primo è un vecchio nome in codice del Galaxy S11 mentre Bloom è probabilmente il nome in codice dell'atteso Galaxy Fold 2. Questi nomi sono trapelati diversi mesi fa, ma questa è la prima volta che compaiono sul sito dell'azienda.

Il nomignolo 'Hubble' (ispirato dal celebre telescopio spaziale) potrebbe collegarsi a un'eventuale modalità per l’astrofotografia, simile a quella di Huawei P30 e Google Pixel 4 . Samsung ha brevettato una funzione software chiamata 'Space Zoom', che sembra progettata per scattare foto di corpi celesti. Rendendo pubblico il nome in codice del Galaxy S11, Samsung va a rafforzare questa tesi.