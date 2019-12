Il fratello di Pablo Escobar lancia uno smartphone pieghevole “indistruttibile”

I dispositivi pieghevoli sono sempre più spesso al centro dell’attenzione nel mercato degli smartphone, al punto che anche il fratello di Pablo Escobar ha deciso di entrare nel segmento con il modello Escobar Fold 1, nella speranza di conquistare qualche quota di mercato.

Non è la prima volta che Roberto Escobar assurge agli onori della cronaca per le sue dichiarazioni quantomeno audaci o l’annuncio di qualche strano prodotto. Dopo aver lanciato un lanciafiamme all’inizio dell’anno (cosa che probabilmente avrà dato ispirazione a Elon Musk), adesso la sua attenzione è rivolta al mercato degli smartphone pieghevoli. A giudicare dalle dichiarazioni rilasciate a Digital Trends , sembra che Escobar faccia sul serio, quantomeno nelle intenzioni.

“Ho detto a molte persone che avrei sconfitto Apple e ci riuscirò. Ho eliminato reti e rivenditori, al fine di vendere ai clienti telefoni pieghevoli a soli 349 dollari: si tratta di prodotti che sarebbero venduti in negozio nell’ordine delle migliaia di dollari da aziende come Samsung. Il mio obiettivo è sconfiggere Apple e intendo farlo con le mie sole forze, come ho sempre fatto.”

(Image credit: Escobar Inc)

Il telefono pieghevole più economico al mondo

L’Escobar Fold 1 è uno dei primi smartphone pieghevoli al mondo, con un prezzo di partenza di soli 349 dollari, ovvero il più basso di sempre nel suo segmento. Con questa cifra, otterrete un display AMOLED flessibile da 7,8” con una risoluzione di 1920 x 1444 che si piega a metà verso l’esterno . Escobar ha aggiunto che il pannello è realizzato in “plastica speciale”, indistruttibile e “più resistente rispetto al Samsung Galaxy Fold”.

Passiamo all’hardware: lo smartphone è alimentato dal chipset di punta Snapdragon 855 con un massimo di 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibile tramite microSD. Sono presenti due fotocamere, una primaria da 16 MP f/1.8 e una secondaria da 20 MP. La struttura esterna presenta un rivestimento dorato con un elegante logo della Escobar Inc a rilievo sulla parte posteriore.

L’Escobar Fold 1 non è vincolato ad alcun operatore mobile ed è compatibile con tutte le reti globali. Inoltre, viene spedito gratuitamente in tutto il mondo. Secondo alcune speculazioni, si tratta di un Royole FlexPai rimarchiato. Ciò potrebbe essere vero, considerato che il design e le caratteristiche tecniche corrispondono. Inoltre c’è da considerare che produrre telefoni pieghevoli su vasta scala non è esattamente un’operazione semplice.

Tuttavia, Escobar ha giustificato il prezzo ridotto per via di una produzione efficiente e per l’assenza di accordi con i rivenditori. Se l’idea di possedere il “miglior smartphone al mondo disponibile in questo momento” (non sono parole nostre) vi convince, è già possibile effettuare il preordine del Fold 1 sul sito web di Escobar , tuttavia, per ora, la data di spedizione non è indicata.

Considerato ciò che sappiamo attualmente riguardo ai telefoni pieghevoli e ai vari prezzi indicativi annunciati, l'offerta sembra "troppo buona per essere vera". Consigliamo a chiunque sia interessato al dispositivo di effettuare qualche ricerca, per sapere con certezza a cosa si potrebbe andare incontro.