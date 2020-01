Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe arrivare nel 2020, ma con un chipset del 2019

Se vi aspettate delle specifiche da capogiro per il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 potreste restare delusi, una recente indiscrezione suggerisce infatti che avrà un chipset leggermente datato.

Ishan Agarwal, leaker piuttosto affidabile, ha rivelato a MySmartPrice che il nuovo Galaxy Fold 2 integrerà un chipset Snapdragon 855; si tratta di un processore dalle specifiche ottime che si trova su molti smartphone di fascia alta, tra cui l’originale Samsung Galaxy Fold . D’altro canto, il chipset in questione risulta superato se paragonato ai più recenti Snapdragon 855 Plus e Snapdragon 865.

Perciò, al momento sembra improbabile che il Samsung Galaxy Fold 2 possa rivaleggiare con le specifiche dei top di gamma della concorrenza. Non siamo del tutto sorpresi, sapevamo già che il Fold 2 sarebbe stato più piccolo del modello precedente. Combinando le due indiscrezioni, possiamo quindi dedurre che Samsung stia cercando di ridurre i costi, ponendo rimedio al prezzo esorbitante del modello originale.

Exclusive for @mysmartprice: Samsung's new Galaxy Fold clamshell phone, the SM-F700F will feature Snadragon 855, NOT 865. It will also have a 10MP front camera. Galaxy A51, A71, S20 4G, S20+ 4G Production has also started in India. #SamsungLink: https://t.co/QY1cuXLjfU pic.twitter.com/Q5gD19qt0nJanuary 7, 2020

Come sempre, i rumor devono essere presi con le pinze, tuttavia è probabile che questo sia veritiero: l’integrazione di un chipset non molto recente renderebbe di fatto possibile la riduzione del prezzo del nuovo pieghevole dell’azienda sudcoreana. Resta da vedere se i potenziali acquirenti saranno tentati dal comprare un modello pieghevole più economico ma dalle specifiche di fascia media; bisognerà soprattutto vedere il prezzo, che rimarrà comunque elevato.

Agarwal ha inoltre affermato che il Fold 2 (o qualunque sia il suo nome, dato che non si riferisce al prodotto con questa nomenclatura), avrà una fotocamera da 10MP nella parte frontale; potrebbe avere la stessa lente e sensore del Samsung Galaxy Note 10 , anche lui dotato di una fotocamera da 10MP.

In un’altra occasione, il leaker ha suggerito che la produzione del Samsung Galaxy S20 e S20 Plus (ovvero i Samsung Galaxy S11 e S11 Plus) sia già iniziata nelle fabbriche in India. Questo non ci stupisce, infatti il lancio di questi modelli è previsto per l’ 11 febbraio , in linea con i tempi previsti.

Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe essere rilasciato insieme ai nuovi top di gamma, quindi presto avremo ulteriori notizie sul chipset che utilizzerà.