Inzoi richiede un PC potente, forse è meglio restare su The Sims 4

I requisiti di sistema per Inzoi sono stati rivelati.

Il nuovo simulatore di vita avrà bisogno di un PC potente per girare al meglio.

Questo potrebbe essere un problema per chi gioca a The Sims 4 su computer più datati.

Se giocate a The Sims 4 su un laptop o PC datato e speravate di provare Inzoi al lancio in accesso anticipato questo mese, potresti dover rivedere i tuoi piani.

Lo sviluppatore Inzoi Studio ha svelato i requisiti di sistema del nuovo simulatore di vita e, in breve, servirà un PC da gaming piuttosto potente per farlo girare correttamente.

Se state pensando di provare Inzoi, preparatevi a un bel salto di qualità (e di requisiti hardware) rispetto a The Sims 4.

Per farlo girare al minimo, vi servirà almeno un Intel i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600, con una Nvidia RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT (6GB di VRAM) e 12GB di RAM.

Se avete giocato a The Sims 4 su un vecchio laptop, sappiate che quel gioco richiede appena un Intel Core i3-3220 o AMD Ryzen 3 1200, con una scheda video da 128MB di VRAM e soli 4GB di RAM. Decisamente un altro mondo.

Per giocare con impostazioni medie, il team consiglia un Intel i7-11700 o AMD Ryzen 7 5800X3D, con una RTX 3060 o Radeon RX 6600 (8GB di VRAM) e 16GB di RAM. Un PC del genere oggi si trova intorno agli 800€.

Se volete un’esperienza più fluida e dettagliata, con impostazioni raccomandate, servirà un Intel i7-12700K o AMD Ryzen 7 7800X3D, con una RTX 3070 (8GB) o Radeon RX 6800 XT (16GB) e 16GB di RAM. Qui il prezzo sale oltre 1.200€.

Per chi punta al massimo, le specifiche si fanno ancora più pesanti: Intel i7-14700K o AMD Ryzen 7 9800X3D, RTX 3080 (16GB) o Radeon RX 7900 XTX (24GB) e ben 32GB di RAM.

Questi requisiti così elevati sono dovuti al focus del gioco sulla simulazione avanzata e sulla grafica ultra-realistica. Per aiutarvi a scegliere la configurazione giusta, lo sviluppatore ha rilasciato un video con diversi preset grafici per mostrare come cambia il gioco in base al vostro hardware.

inZOI: Graphics Comparison by System Specs - YouTube Watch On

Se state valutando di giocare a Inzoi, sappiate che avrete a disposizione otto preset grafici tra cui scegliere, pensati per bilanciare prestazioni e qualità visiva.

Ogni impostazione si affida a tecnologie di upscaling come Nvidia DLSS Super Resolution, AMD FSR 3 o Intel XeSS, il che lascia intuire che il gioco potrebbe non girare fluidamente a risoluzione nativa senza un aiuto esterno.

Un altro dettaglio importante da considerare è che è richiesta una connessione a internet per giocare.

Inzoi entrerà in accesso anticipato su PC il 28 marzo, mentre le versioni per PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno in un secondo momento.