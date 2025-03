Samsung pronta a svelare le sue prime cuffie a conduzione ossea

Samsung potrebbe presentare il Galaxy Z Fold 7 durante un evento di lancio previsto per luglio.

Secondo un nuovo leak, però, l'azienda avrebbe anche un'altra sorpresa in arrivo: un prodotto audio inedito.

Si tratterebbe, stando alle indiscrezioni, di un paio di cuffie a conduzione ossea, una novità assoluta per il catalogo Samsung.

Un nuovo report suggerisce che il Samsung Galaxy Z Fold 7 verrà presentato a luglio, accompagnato dal lancio di un prodotto audio a sorpresa: un paio di cuffie a conduzione ossea.

La notizia arriva dal noto leaker Ice Universe su Weibo, secondo cui la divisione MX di Samsung starebbe preparando queste nuove cuffie proprio per l’evento di presentazione del Fold 7.

Sembra che Samsung voglia sfidare le migliori cuffie a conduzione ossea attualmente sul mercato, offrendo una soluzione audio pensata per runner e ciclisti. Questo tipo di tecnologia, infatti, permette di ascoltare musica senza isolarsi completamente dall’ambiente, migliorando la sicurezza durante l’attività fisica.

Il leak, individuato da Android Authority, rivela che il prodotto ha il nome in codice "able" e adotterà un sistema Open Wireless Stereo (OWS), che trasmette il suono attorno all’orecchio invece di inserirsi direttamente nel condotto uditivo.

Per quanto questa notizia sia entusiasmante per runner, ciclisti e sportivi, c’è un dettaglio nel leak che lascia qualche dubbio. Le cuffie OWS (Open Wireless Stereo) di solito trasmettono il suono tramite conduzione aerea, mentre le cuffie a conduzione ossea utilizzano vibrazioni per far passare il suono attraverso il cranio.

Il risultato finale è simile: un audio di qualità senza ostruire il canale uditivo, permettendo di ascoltare i suoni ambientali e migliorare la sicurezza. Tuttavia, c’è il rischio di un fraintendimento dovuto alla terminologia o a una barriera linguistica. Oppure, Samsung potrebbe aver sviluppato un ibrido innovativo tra conduzione ossea e conduzione aerea.

Se il leak di Ice Universe è corretto, queste cuffie verranno lanciate a luglio accanto al Galaxy Z Fold 7, distinguendosi dai Galaxy Buds, che attualmente dominano la linea audio di Samsung.

Resta da vedere se questa prima incursione di Samsung nel mondo delle cuffie sportive riuscirà a competere con marchi già affermati come Shokz, leader nel settore delle cuffie a conduzione ossea per l’attività fisica.