Samsung Galaxy Fold 2: queste potrebbero essere le prime immagini

Il Samsung Galaxy Fold è stato uno smartphone futuristico tra i più caratteristici degli ultimi anni. Ora forse sappiamo quale sarà il secondo passo di Samsung nella direzione dei dispositivi pieghevoli, o almeno così suggerisce una foto pubblicata recentemente.

Finora non si è visto nè sentito parlare molto di questo prodotto, ma tutto è cambiato quando una foto del prossimo pieghevole di Samsung è comparsa su Weibo .

È la prima volta che vediamo il design a conchiglia del nuovo prodotto Samsung, benché molti rumor si siano alternati nel corso del 2019 . A differenza della prima versione del Galaxy Fold, questo smartphone dovrebbe avere dimensioni classiche e diventare più compatto una volta piegato, divenendo realmente tascabile.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Weibo) Immagine 2 di 3 (Image credit: Weibo) Immagine 3 di 3 (Image credit: Weibo)

Guardando da vicino il nuovo foldable, pare si sia optato per un design e materiali già visti sugli smartphone di fascia media. Sul retro ci sono due fotocamere accanto a quello che sembra un display OLED secondario. Il display, una volta aperto, avrà proporzioni allungate, probabilmente superando i 21:9. Si nota un notch Infinity-O nella parte superiore.

La cerniera non si vede chiaramente, ma sembra rinforzata rispetto a quella del Galaxy Fold originali, con alette extra che impediscono a particelle e oggetti indesiderati di penetrare nello smartphone. La piega che attraversa il display tuttavia si nota ancora.

La prima versione del Galaxy Fold era a tutti gli effetti un top gamma: ben realizzato con componenti di qualità, aveva sei fotocamere, una batteria performante e un display che lo rendeva trasformabile in un tablet. Nonostante Samsung abbia ritirato il prodotto dal mercato per migliorarlo e sistemarne i difetti, è stato l’unico smartphone pieghevole disponibile al pubblico nel 2019.

Inutile dirlo, Samsung dovrebbe aver imparato dai suoi errori e pare intenzionata a percorrere nuove strade nei prossimi anni, stabilendo la propria leadership nel settore.

Immagine 1 di 2 (Image credit: Weibo) Immagine 2 di 2 (Image credit: Weibo)

I primi rumor fanno pensare che Samsung presenterà un foldable economico, con un display più piccolo, materiali diversi e meno fotocamere

Questo modello diventerà il secondo foldable a conchiglia sul mercato dopo il Moto Razr 2019 , ma non avrà lo stesso meccanismo a cerniera che gli permette di rimanere completamente chiuso. Non è chiaro se Samsung sarà in grado di replicarlo o meno.

Non pensiamo si chiamerà Galaxy Fold 2, Samsung potrebbe decidere di utilizzare quel nome per un prodotto top di gamma molto diverso da quello del 2019. Probabilmente il nuovo foldable farà parte di una nuova serie di pieghevoli “economici”.

La presentazione della nuova serie Samsung Galaxy S11 è prevista per febbraio del 2020 e sembra che sarà affiancata da un nuovo smartphone pieghevole. Di questo nuovo device non avevamo ancora sentito parlare, ma Weibo ha fatto trapelare alcune fotografie del nuovo foldable Samsung.