Samsung Galaxy Fold 2 forse sarà molto più resistente del primo Galaxy Fold

Il Samsung Galaxy Fold è più fragile degli altri smartphone, ma sembra che Samsung stia lavorando sulla soluzione con il Samsung Galaxy Fold 2. Diversi indizi, infatti, puntano a uno schermo di nuova generazione, più resistente.

LetsGoDigital ha individuato un recente marchio registrato da Samsung che descrive uno vetro ultra sottile (Ultra Thin Glass). Questi schermi - come il nome suggerisce - sono incredibilmente sottili, meno di 100 micrometri di spessore, più o meno quanto un capello umano.

Ancora più importante, offrono anche una grande resistenza ai graffi, in particolare se confrontati al tipo di polimero usato per il primo Galaxy Fold.

Nei documenti, Samsung non fa menzione del Samsung Galaxy Fold 2, ma si parla di come il vetro UTG (Ultra Thing Glass) si potrebbe usare per gli schermi degli smartphone, e non è la prima volta che ne sentiamo parlare.

Già lo scorso ottobre, infatti, si mormorava riguarda alla possibilità che Samsung avrebbe potuto usare il vetro UTG sul Fold 2. La registrazione di questo marchio, dunque, è un ulteriore indizio.

Tale scelta porterebbe a un dispositivo più resistente, ma il problema è che il vetro UTG costa di più. Eppure ci sono voci che - per quanto discordanti - suggeriscono che il Galaxy Fold 2 costerà meno del primo modello.

Se e come Samsung riuscirà in tale impresa resta da vedere, ma non dovremo attendere molto. Pare infatti che il Samsung Galaxy Fold 2 sarà presentato il prossimo 18 febbraio, insieme al Samsung Galaxy S11.