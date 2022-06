Fujitsu presenta la nuova linea di portatili LIFEBOOK per il lavoro ibrido

Fujitsu ha da poco presentato la nuova gamma di portatili LIFEBOOK E5, che include modelli dotati di un innovativo design ultra leggero, con scocca in lega di magnesio.

Puntando a performance elevate, i nuovi modelli fanno uso di CPU Intel di 12° generazione con grafica Iris Xe o, in alternativa, di processori AMD Ryzen serie 5000U con GPU Radeon. Entrambe le configurazioni possono equipaggiare fino a 64 GB di memoria RAM DDR4, attraverso due slot dedicati.

La nuova gamma LIFEBOOK E5 di Fujitsu pone l'accento sulla mobilità, risultando di conseguenza meno ingombrante e sottile rispetto la passata serie: i modelli da 14 e 20 pollici sono ad esempio spessi rispettivamente 19,9 e 20,1mm a differenza delle versioni passate, che erano spesse 23,9mm.

I nuovi portatili di Fujitsu pesano inoltre il 25% in meno delle precedenti versioni, aumentando al tempo stesso la capienza della batteria, al fine di assicurare l'autonomia necessaria durante tutta la giornata lavorativa.

Per garantire il massimo della comodità e dell'ordine anche nelle scrivanie più affollate, sia i modelli U5 che E7 fanno uso dello stesso replicatore di porta. Sono inoltre disponibili opzioni integrate per la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, così come per le reti 5G.

Per quanto riguarda la sicurezza, sono anche incluse opzioni per l'accesso biometrico attraverso IR Hello Cam, nonché il riconoscimento delle impronte digitali, insieme alla tecnologia Fujitsu PalmSecure per la scansione del palmo della mano. Le webcam dei portatili sono inoltre dotate di copriobiettivo, mentre alcuni modelli della gamma offrono una funzionalità apposita per rendere privati i contenuti mostrati sullo schermo.

Fra i nuovi modelli, Fujitsu ha anche introdotto i thin client ultra leggeri LIFEBOOK E5412 e E5512, pensati per attività lavorative fortemente incentrate su cloud, così come i LIFEBOOK U7x12 Series pensati per la sicurezza e il portatile top di gamma LIFEBOOK U9312, insieme alla controparte tablet LIFEBOOK U9312X. Tutti questi dispositivi fanno uso di CPU Intel Core di 12° generazione.

I nuovi LIFEBOOK di Fujitsu sono già disponibili all'acquisto attraverso i distributori autorizzati FINIX Technology Solutions.