Fujifilm X-T4, la fotocamera mirrorless appare per la prima volta in foto

Il sito web ufficiale di Fujifilm ha un conto alla rovescia dedicato alla mirrorless X-T4, che scade il 26 febbraio, quando è previsto l’annuncio ufficiale, il che significa che potremmo vedere a partire da oggi nuove indiscrezioni sulla fotocamera.

Alcune specifiche della X-T4 sono già state diffuse, ma finora non era trapelata nessuna foto ufficiale, ma Sia Fuji Addict che Fuji Rumors hanno pubblicato immagini della X-T4, permettendoci di vedere più da vicino la nuova mirrorless di Fujifilm. Tutte le immagini sono poco chiare, ma due di Fuji Addict sono di buona qualità.

(Image credit: Fuji Addict / Fuji Rumors)

Se le immagini trapelate dovessero essere reali, le indiscrezioni di novembre 2019 di Fuji Addict , che facevano riferimento a uno schermo ribaltabile, risulterebbero vere. A quel tempo, Fuji Addict riferì anche che la nuova fotocamera sarebbe stata in grado di registrare video in 6K a 60p come la Panasonic Lumix S1H, ma le nuove specifiche rivelate da Fuji Rumors non coincidono.

(Image credit: Fuji Addict / Fuji Rumors)

In base alle immagini trapelate, sembra che la X-T4 sia più o meno identica al modello precedente, con la sola eccezione dello schermo. Tuttavia, osservandola più da vicino è possibile notare alcune piccole modifiche, in particolare a sinistra, dove sembra ci sia il controllo di una modalità HDR dedicata. Anche la piccola luce che aiuta la fotocamera a mettere a fuoco il soggetto in condizioni di scarsa illuminazione sembra posizionata leggermente più in alto e, secondo Fuji Addict, la fotocamera sarà leggermente più spessa rispetto alla X-T3.

Voci di corridoio dicono che Fujifilm ha prodotto una batteria più grande per la X-T4 ed entrambi i siti sopra citati hanno rivelato che sarà una batteria da 2.350 mAh. Se fosse vero, sarebbe un grande miglioramento rispetto alla NP-W126S da 1.260 mAh utilizzata nella X-T3. Questo potrebbe spiegare perché la nuova fotocamera sarà leggermente più grande del modello attuale.

La X-T4 potrebbe ereditare lo stesso sensore da 26 MP della X-T3. Se così fosse, non possiamo lamentarci, visto che il sensore X-Trans è favoloso e ha prestazioni eccellenti.