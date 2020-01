La nuova Fujifilm X-T4 avrà un display innovativo

Alcune recenti indiscrezioni stanno iniziando a delineare le caratteristiche e l’aspetto della nuova Fujifilm X-T4 , la fotocamera APS-C di punta della azienda ormai prossima al lancio; le voci, per ora non confermate, suggeriscono che la fotocamera potrebbe avere un nuovo inedito display che rischia di deludere molti fan del brand giapponese.

Fuji Rumors , fonte piuttosto affidabile, afferma che alcune indiscrezioni confermerebbero la presenza di uno schermo a rotazione completamente articolato, simile a quello visto sulla Panasonic S1H.

Ciò significa che, a differenza del display inclinato più limitato della Fujifilm X-T3, questo schermo dovrebbe essere in grado di capovolgersi lateralmente e ruotare. Risulterebbe particolarmente utile se fosse necessario rivolgere lo schermo verso di sé durante la registrazione di un video, eliminando la necessità di utilizzare supporti di terze parti.

Ma se cosi fosse, da cosa potrebbe derivare l'eventuale disappunto degli utenti? Alcuni fotografi preferiscono gli schermi inclinabili piuttosto che i display completamente articolati, poiché questi ultimi, spesso, devono essere estratti da un lato della fotocamera prima di poterli inclinare. Detto questo, se si desidera riprendere immagini fisse da diverse angolazioni, in alcuni casi i display articolati possono aggiungere un ulteriore elemento di complessità e vulnerabilità.

Naturalmente questa scolta porta anche dei vantaggi. Oltre alla loro maggiore versatilità, gli schermi completamente articolati si piegano verso l'interno, il che aiuta ad evitare che la fotocamera venga danneggia quando la si ripone nella borsa. D'altro canto, in effetti, non sappiamo esattamente quale tipo di schermo Fujifilm introdurrà sulla sua nuova ammiraglia APS-C.

la Fujifilm X-T3 ha uno schermo inclinato più limitato che si muove in varie direzione per la fotografia di ritratti. (Image credit: Fujifilm)

Uno schermo ideale per i video

Se le voci fossero vere, uno schermo completamente articolato renderebbe la nuova Fujifilm X-T4 più adatta ai video rispetto al modello precedente.

L'inclusione della stabilizzazione dell'immagine interna (IBIS) e la possibilità di girare video 6K/60p, caratteristiche che ci aspettiamo di trovare nella nuova X-T4, aumenterebbero ulteriormente la predisposizione ai video e la farebbero sembrare più simile ad un successore spirituale della Fujifilm X-H1, piuttosto che della X-T3.

L'inclusione dell'IBIS, tra l'altro, significherebbe un aumento delle dimensioni del corpo macchina (varie voci affermano che l'X-T4 sarebbe più spessa di un terzo di pollice, quasi un centimetro, rispetto al modello precedente). Per Fujifilm potrebbe essere stato un buon pretesto per introdurre un display più grande del solito, considerando che uno spazio maggiore permetterebbe di optare per questa soluzione.