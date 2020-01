Fujifilm X-T4, il lancio forse prima del previsto

Sembra che avremo a che fare quanto prima con la Fujifilm X-T4 , l'allettante fotocamera mirrorless a tutto tondo dell'azienda.

Fuji Rumors , una fonte storicamente affidabile per quanto riguarda rumor ed informazioni, è sicura che la fotocamera sarà annunciata il 26 febbraio. Fino ad ora, le voci avevano indicato una data di uscita a marzo, pertanto questa è una buona notizia per chiunque abbia voglia di mettere le mani sul modello successivo della già eccellente Fujifilm X-T3.

Se questa data di lancio fosse corretta, significa che la X-T4 arriverà appena tre settimane dopo l'annuncio da parte di Fujifilm della X100V , una fotocamera che proviene dalla stessa famiglia dal sapore retrò, ma più piccola e con un obiettivo fisso da 35 mm.

Nel frattempo si dice che la Fujifilm X-T4 si basi sulle solide fondamenta della X-T3 con nuove funzionalità come la stabilizzazione dell'immagine interna (IBIS) e una nuova batteria di maggiore capacità per competere con concorrenti come la Sony A6600.

Altri possibili aggiornamenti includono un nuovo EVF e la possibilità di girare video 6K/60p, anche se sembra probabile che questi miglioramenti comporteranno anche una dimensione del corpo macchina leggermente più grande rispetto alla X-T3.

(Image credit: Nokishita)

Il festival di Fujifilm

L'unico aspetto negativo di questo mese ricco di grandi lanci riguardo le fotocamere è che Fujifilm potrebbe convincere i fan della serie X a considerare seriamente sia la X-T4 che la X100F, due fotocamere che si completerebbero molto bene a vicenda, ma potrebbero essere piuttosto costose.

Detto questo, la concorrenza nella categoria delle fotocamere mirrorless non è mai stata più accesa come in questo periodo, con eccellenti opzioni tra cui la Sony A6600, la Nikon Z50 e la Olympus E-M5 Mark III tutte presentate recentemente.

Questo è forse il motivo per cui Fujifilm sta lanciando la X-T4 poco tempo dopo la X-T3, presentata nel settembre del 2018. Come abbiamo ipotizzato in precedenza, è possibile che Fujifilm potrebbe mantenere la X-T3 in vendita come alternativa più economica della X-T4, se le caratteristiche che si vociferano come IBIS si dimostrassero corrette. Sembra che lo scopriremo sicuramente il 26 febbraio, una data che sarà ora presente nei calendari di tutti gli appassionati di fotografia.