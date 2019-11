La mirrorless Nikon Z50 appare in un'immagine rubata e trapelano anche i primi prezzi

Il sito giapponese di rumor Nokishita sta per chiudere ma questo non gli impedisce di pubblicare nuovi leak come quello sulla prossima Nikon Z50 con tanto di foto e ipotesi di prezzo.

Usando Google Translate, questo tweet può essere così tradotto: "Risulta confermato che questa fotocamera è la Nikon Z50". Se vero, il sensore APS-C assomiglia moltissimo a quello dei modelli superiori mirrorless full frame Z7 e Z6. In ogni caso è possibile che la Z50 sia leggermente più compatta dei modelli precedenti.

In un altro tweet cita Nokishita cita i prezzi in dollari per la Z50 e quelli di alcuni accessori.

北米の販売店に先程登録された価格によると「Z 50 ボディ」が856.95ドル、「Z 50 レンズキット」が996.95、「Z 50 ダブルズームキット」が1,346.95ドル、「NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR」が296.95ドル、 「NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR」 が349.95ドル、「MB-N10」が196.95ドルらしい。#噂October 7, 2019

Secondo queste informazioni il corpo della Z50 body costerà $856.95 (circa €800), un prezzo ragionevole per una mirrorless APS-C. Se il prezzo fosse confermato, la Z50 costerebbe come le ultime APS-C mirrorless di Canon: la EOS M6 Mark II costa $849.99 per il solo corpo.Al contrario la Sony A6600 è in vendita per $1,400 (circa 1250 euro).

Secondo i primi rumor la Z50 avrà due nuovi kit di lenti, il primo con un singolo obiettivo costerà $996.95, mentre quello con due obiettivi dovrebbe costare $1,346.95.

Questi obiettivi dovrebbero essere venduti separatamente, il Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR a $296.95 e il Nikkor Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR $349.95.

Un leak di un distributore americano fornisce poi anche i prezzi del grip MB-N10 con batteria integrata: $196.95. Il fatto che ci sia un nuovo grip in arrivo è una buona notizia vista che la Z7 e Z6 non ne avevano.

Non ci sono molte notizie sul grip, anche se Nikon Rumors ne ha recentemente pubblicato un'immagine.

(Image credit: Nikon Rumors)

In questa immagine non si vedono pulsanti di controllo ed è perciò possibile che sia un prototipo. Oppure potrebbe essere veramente un grip utile solo come sistema di supporto e per la batteria!

Secondo alcuni rumor Nikon Z50 sarà lanciata il 10 ottobre per cui non c'è più molto da aspettare!

[Via Nikon Rumors]