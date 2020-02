Fujifilm X-T4 uscirà a marzo

A seguito dell'annuncio della nuova Fujifilm X100V, l'azienda giapponese ha confermato la data d'uscita anche della nuova Fujifilm X-T4 , la sua nuova mirrorless tuttofare.

L'X-T4 sarà presentata il 26 febbraio alle 12:00 ET (18:00 ora italiana), prima dell'inizio del Japan CP+, un evento internazionale dedicato alla fotografia. Si era già sentito parlare di questa data, ma solo ieri è stata confermata da Fujifilm all'X Summit .

Queste sono le informazioni ufficiali, e sono anche le uniche in nostro possesso: infatti non abbiamo né render né altre indiscrezioni sul nuovo modello Fujifilm. Alcuni siti come Fuji Rumors suggeriscono che X-T4 offrirà la stabilizzazione sul sensore (IBIS) e che le spedizioni inizieranno a marzo.

X-T4 prenderà il posto della Fujifilm X-H1 e della X-T3. Quest'ultima, in vendita da settembre 2018, ha ricevuto numerosi aggiornamenti del firmware che ne hanno migliorato l'autofocus, tra i vari potenziamenti.

Si vocifera che l'X-T4 avrà una batteria più capiente, un mirino elettronico migliorato e potrebbe girare video in 6K/60p.

Nuovi obiettivi

A nostro avviso, la serie X-T di Fujifilm offre valide fotocamere mirrorless tuttofare. I loro sensori APS-C consentono di produrre corpi macchina più compatti rispetto a quello della Nikon Z6 , senza compromettere troppo la qualità dell'immagine o le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre la gamma di obiettivi della serie X è senza dubbio la migliore in circolazione per le fotocamere APS-C.

Fujifilm ha confermato all'X Summit di essere al lavoro per completare la gamma di obiettivi della Serie X nel 2020, sebbene da allora abbia introdotto solo una gamma di fotocamere a medio formato come la Fujifilm GFX 100.

L'azienda introdurrà presto il nuovo XF50mm f/1.0, che definisce come "l'obiettivo con autofocus incorporato più veloce al mondo", e ha promesso altri tre nuovi obiettivi entro la fine del 2020, per un totale di ben 38 lenti.