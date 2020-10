Fitbit, i dati mostrano un enorme calo dell'attività fisica in tutto il mondo

Fitbit ha condiviso una mappa che mostra come il livello di attività generale sia diminuito durante l’epidemia di coronavirus, mentre le persone rimangono a casa per evitare di diffondere la malattia. La mappa tiene conto dei dati della scorsa settimana, fino al 22 marzo, e mostra un calo sostanziale nel conteggio medio dei passi giornalieri.

Fitbit ha 30 milioni di utenti in tutto il mondo e l'entità del cambiamento nel trend dipende dal Paese di riferimento. Quelli in cui i casi di Covid-19 sono in forte aumento, come la Spagna, corrispondono a quelli con la maggior diminuzione di spostamenti.

Gli esperti di Fitbit hanno spiegato che: "Negli Stati Uniti, la maggior parte delle principali aree metropolitane ha registrato un calo più marcato del conteggio dei passi nella settimana che terminata il 22 marzo 2020, rispetto al precedente calo medio complessivo del Paese del 12%".

"Nelle aree metropolitane degli Stati Uniti, la tendenza della diminuzione dei passi è continuata nella settimana terminata il 22 marzo 2020".

Nel frattempo, il conteggio dei passi sta tornando a salire in Cina, dove la vita sta gradualmente iniziando a tornare alla normalità.

(Image credit: Fitbit)

Modi per rimanere attivi

Le regole sull'esercizio all'aria aperta variano da Paese a Paese; alcuni procedono regolarmente come di consueto, altri limitano gli spostamenti dei cittadini e altri ancora bloccano completamente ogni spostamento.

Essere bloccati in casa non significa però che la vostra forma fisica debba soffrirne. Se a casa avete un tapis roulant o una cyclette che non usate da tempo, questo è il momento giusto per rimetterla in funzione. Nel frattempo, diversi istruttori professionisti stanno offrendo su YouTube o tramite dirette su Instagram sessioni di spinning, lezioni di yoga e molto altro per aiutarvi con gli esercizi.

Ci sono anche molti allenamenti che potete provare anche se siete chiusi in casa e senza alcuna attrezzatura per il fitness. Se non avete un dispositivo per il conteggio dei passi e delle calorie bruciate, ecco la lista dei migliori fitness tracker del 2020 .