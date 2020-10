Fitbit, le migliori offerte di ottobre 2020

Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte e i prezzi più convenienti per tutti i modelli della gamma Fitbit disponibili al momento. Vi diremo tutto quello che c’è da sapere sui Fitbit pensati per gli adulti, su quelli più indicati per i bambini e sui più avanzati fitness tracker per gli sportivi che funzionano anche da smartwatch.

La competizione nel mondo dei fitness tracker è in continuo aumento e la presenza di numerosi modelli in gioco ha spinto Fitbit a limare i prezzi per rimanere competitiva. Oltre ad aggiornare il listino, l’azienda si sta impegnando a inserire nuove funzioni e miglioramenti generali per le sue ultime generazioni di smartwatch, dimostrando che, pur avendo ridotto i prezzi, non intende scendere a compromessi in termini di qualità. Ovviamente l’arrivo delle nuove versioni porta le precedenti a scendere di prezzo, aspetto senz’altro positivo per coloro che vogliono comprare un Fitbit ma hanno un budget limitato.

Se non avete idea di quale sia il Fitbit che fa al caso vostro, continuate a leggere la nostra guida. Nella classifica che vi presentiamo vengono descritte le peculiarità e le funzioni di ogni modello, e all’inizio di ogni sezione potete trovare una pratica panoramica delle specifiche per farvi un’idea valori vitali di ciascun modello.

Siamo certi che grazie alla nostra guida riuscirete a trovare quello che state cercando.

I prezzi più bassi per ogni modello

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Sense L'ultimo arrivato in casa Fitbit Schermo: AMOLED Gorilla Glass Touchscreen | Cardiofrequenzimetro: Si | Impermeabile: Si | Compatibilità: Android, iOS, Windows | Batteria : 6+ giorni Monitoraggio stress e mood Comodo Sei mesi di Fitbit Premium inclusi Senza Fitbit Premium perde alcune funzioni interessanti

Fitbit Sense si rivolge a un mercato più ampio rispetto ai classici fitness tracker pensati per il coaching e per il monitoraggio della salute. II nuovo Fitbit è pensato per offrire un quadro più olistico della vostra salute fisica, oltre a disporre di un'ampia gamma di misurazioni dello stress mentale dette funzioni relax.

Lo stress è un fattore poco considerato da gran parte dei produttori di fitness tracker, ma Fitbit Sense si differenzia dai suoi simili per un buon numero di applicazioni pensate per ottimizzare il vostro stile di vita. L'unico problema è che per accedere alle funzioni "relax" dovrete abbonarvi a Fitbit Premium.

Il nuovo Fitbit non manca certo di funzioni dedicate allo sport, oltre a offrire un ampio set di layout personalizzati da visualizzare sull'ampio schermo AMOLED. I materiali pregiati, le opzioni premium e la tecnologia AMOLED del display hanno un costo: non a caso, con un prezzo lancio di 329€, Sense è il Fitbit più costoso in assoluto.

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Charge 4 Uno dei modelli più avanzati della linea Fitbit Display: OLED Touchscreen | Cardiofrequenzimetro: Si | Impermeabilità: Si | Compatibilità: Android, iOS, Windows | Autonomia: 7 giorni

Fitbit Charge 4 può sembrare identico al suo predecessore, ma il nuovo fitness tracker offre una grande quantità di nuove funzioni che lo differenziano e viene proposto ad un prezzo precedente a Charge 3. Fitbit Charge 4 consente di utilizzare la tecnologia NFC per i pagamenti contactless e dispone di un GPS integrato che vi consente di andare a correre evitando di portare con voi lo smartphone. Arriva anche il supporto a Spotify oltre ad un sistema detto Active Zone Minutes che aiuta a monitorare la propria attività definendo degli obiettivi in modo semplice e veloce. Nel complesso si tratta di un fitness tracker innovativo e ricco di funzioni venduto ad un prezzo davvero concorrenziale.

Fitbit Inspire Il miglior Fitbit economico Display: OLED touchscreen | Cardiofrequenzimetro: No | Impermeabile: Si | Compatibilità: Android, iOS, Windows | Autonomia: 5 giorni Molto economico Display touchscreen Impermeabile

Inspire è un nuovo modello della gamma Fitbit destinato a sostituire il Fitbit Alta, posizionandosi al top tra i fitness tracker di fascia bassa. Nonostante si tratti di uno smartwatch dal prezzo contenuto, Fitbit Inspire è in grado di svolgere numerose funzioni (per prezzo e caratteristiche potrebbe persino far concorrenza a Fitbit Flex 2).

Il prezzo di Fitbit Inspire è molto simile a quello di Fitbit Alta, nonostante possa vantare uno schermo touchscreen più grande e sicuramente più semplice da usare rispetto al tapscreen del Fitbit Alta. Sul nuovo Inspire è stato aggiunto un nuovo bottone posto a lato della scocca che funziona da tasto “indietro” nel menù, rendendo la navigazione tra le varie funzioni molto più semplice e intuitiva.

Fitbit Inspire si comporta bene sul bagnato e può essere utilizzato durante una sessione di nuoto, andando ben oltre la semplice resistenza a schizzi d’acqua e pioggia. La parte interna non è più rivestita in alluminio ma in plastica, e risulta più comoda quando si indossa l’orologio, oltre a renderlo sensibilmente più leggero. In definitiva, nonostante il prezzo sia molto vicino a quello di Fitbit Alta, Inspire si porta a casa lo scettro di miglior fitness tracker economico tra i prodotti Fitbit. Se avete un budget limitato e non volete rinunciare alla qualità, potrebbe essere la scelta ideale per voi.

Fitbit Inspire HR Il miglior fitness tracker economico dotato di cardiofrequenzimetro Display: OLED touchscreen | Cardiofrequenzimetro: Si | Impermeabile: Si | Compatibilità: Android, iOS, Windows | Autonomia: 5 giorni Ottimo rapporto qualità prezzo Controllo della frequenza cardiaca Migliorato rispetto all’Alta HR

Come il Fitbit Inspire di cui vi abbiamo appena parlato, Fitbit Inspire HR sembra pensato per sostituire il suo predecessore Alta HR nel segmento dei fitness tracker di fascia bassa. Come si può dedurre dal nome, la differenza principale rispetto al modello Inspire è costituita dalla presenza di un cardiofrequenzimetro. Il prezzo aumenta di poco, ma si tratta di una funzione di indubbia utilità se praticate attività sportive e volete tenere sotto controllo la frequenza cardiaca. Ovviamente non è funzione vitale e se siete abituati a monitorare la vostra frequenza cardiaca in altri modi potrete farne a meno. Oltre a questa funzione l’unico motivo per scegliere il modello HR rispetto alla versione Inspire standard potrebbe essere lo schermo leggermente più grande.

Fitbit Charge 3 Il modello con più funzioni a un prezzo onesto Display: OLED touchscreen | Cardiofrequenzimetro: Si | Impermeabile: Si | Peso: 29g | Compatibilità: Android, iOS, Windows | Autonomia: 7 giorni Design migliorato Touchscreen migliorato Autonomia aumentata

Fitbit Charge 3 rappresenta un netto miglioramento rispetto al già ottimo Charge 2. Il design più sottile con gli angoli smussati lo rende più comodo da indossare. Il display con touchpad presente sul modello precedente è stato sostituito da un vero touchscreen che ne migliora decisamente la fruibilità. Fitbit Charge 3 è impermeabile e può essere immerso fino a 50m di profondità, quindi potrete utilizzarlo senza problemi mentre nuotate sfruttando al contempo le funzioni di tracciamento.

Aggiungete la presenza del cardiofrequenzimetro, le numerose applicazioni pensate per i diversi sport e la durata della batteria di ben 7 giorni (due giorni in più rispetto a Charger 2), e il prezzo di Charger 3 vi sembrerà tutt’altro eccessivo. Il prezzo riportato qui sotto è riferito alla versione standard, se volete dare uno sguardo all’edizione speciale dotata di un cinturino in tessuto e silicone e della funzione Fitbit Pay per i pagamenti elettronici potete trovarla nella guida dedicata ai modelli Charge 3 .

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Versa 2 Il mix perfetto tra smartwatch e fitness tracker Display: AMOLED touchscreen | Cardiofrequenzimetro: Si | Impermeabile: Si | Tracciamento delle attività: Si | GPS: No, solo se connesso | Compatibilità: Android, iOS, Windows | Autonomia: 5 giorni Più veloce dei modelli precedenti Display fantastico Assistente vocale Alexa integrato Manca ancora il GPS

Fitbit Versa 2 è un netto passo in avanti rispetto al modello precedente. Le applicazioni sono più veloci, mentre il display è più grande e qualitativamente superiore. Questo aspetto può tornare utile per visualizzare correttamente le notifiche e monitorare le statistiche relative alle attività sportive svolte.

Fitbit ha collaborato con Amazon per aggiungere il supporto di Alexa al suo Versa 2. Potrete utilizzare l’assistente vocale per sapere che tempo fa, controllare la vostra Smart Home ovunque vi troviate, attivare un timer, impostare un promemoria e molto altro con un semplice comando vocale.

Sarete comunque costretti a portare con voi il vostro smartphone se volete tracciare il percorso o ascoltare musica su Spotify, dato che non è possibile scaricare brani direttamente sullo smartwatch. Tuttavia, essendo presente uno spazio di archiviazione interno, potrete caricare dei brani in altri formati e ascoltarli con Fitbit Versa 2.

Fitbit Versa Lite Prezzo ridotto, funzioni ridotte Display: LCD | Taglia: taglia unica | Connettività: Bluetooth LE | Compatibilità: Android, iOS, Windows | Autonomia: 4 giorni Grande varietà di colori Prezzo accessibile per un fitness watch Forse troppo costoso per quello che offre

Nonostante il prezzo di listino di Versa Lite sia di poco inferiore a quello del modello standard, abbiamo notato che spesso è possibile trovare Fitbit Versa allo stesso prezzo della versione Lite. In questi casi, ovviamente, ha molto più senso optare direttamente per la versione più completa.

Tuttavia i prezzi potrebbero scendere anche per Versa Lite, rendendolo appetibile per chi non ha bisogno delle funzioni disponibili sul Versa. A noi sono piaciute molto le colorazioni magenta e blu nelle quali è disponibile Versa Lite.

Per quanto riguarda le funzioni, potete utilizzare il GPS connettendo Versa Lite al vostro smartphone, immergerlo in acqua fino a 50 metri di profondità e scegliere tra numerose applicazioni dedicate ad altrettante attività sportive. Tuttavia, se confrontato con la versione originale, manca il Wi-Fi, non è possibile visualizzare i programmi di allenamento sullo schermo durante l’attività, tracciare le distanze percorse in vasca o per strada e nemmeno scaricare brani musicali. Se queste funzioni non vi interessano potete optare per il modello Lite, altrimenti vi consigliamo di attendere qualche offerta su Versa per portarvi a casa il pacchetto completo a un prezzo simile.

Cheap Fitbit Versa deals Lo smartwatch per tutti i giorni Display: LCD | Taglia: taglia unica | Connettività: Bluetooth LE | Compatibilità: Android, iOS, Windows | Autonomia: 4 giorni Design leggero Personalizzabile GPS disponibile solo se connesso al telefono

Nonostante non riesca a tenere il passo con le numerose funzioni offerte dal fratello maggiore Iconic, Versa sembra la versione più semplice e leggera dello stesso orologio, ma un prezzo decisamente più basso. Lo schermo è molto bello e luminoso, dispone di una nuova funzione per monitorare i battiti cardiaci che dovrebbe ricevere ulteriori upgrade tramite l’aggiornamento del firmware. Utilizza le notifiche smart, consente i pagamenti contactless e supporta molte altre utili funzioni che potete trovare su gran parte dei prodotti Fitbit.

Con il prossimo arrivo di Fitbit Versa 2, alcuni potrebbero preferire aspettare la nuova versione. I prezzi di Fitbit sono destinati a scendere, quindi occhio alle offerte.

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Ace 2 Protezione del display e impermeabilità migliorat Display: OLED touchscreen | Cardiofrequenzimetro: No | Impermeabile: si | Peso: 15g | Compatibilità: Android, iOS | Batteria: 5 giorni Design robusto Ideale per la piscina Stesso prezzo del modello Inspire

Il nuovo Fitbit Ace 2 è molto migliorato rispetto al suo predecessore ed è un orologio ideale per i bambini. Dispone di una protezione aggiuntiva per lo schermo che lo protegge da colpi e graffi. Ace 2 può essere indossato mentre si nuota grazie all’impermeabilità migliorata. Al suo interno trovate una miriade di applicazioni pensate per far interagire e mantenere attivi i più giovani. Se lo ritenete necessario, si può connettere allo smartphone di un genitore per monitorare le attività dei vostri figli.

Il design spartano e colorato non piacerà a tutti e in base all’età e ai gusti di vostro figlio potrebbe valere la pena di optare per Fitbit Inspire, un modello più “maturo” e funzionale disponibile allo stesso prezzo.

Fitbit Alta Il Fitbit con il design più avveniristico Display: OLED tap screen | Cardiofrequenzimetro: No | Impermeabile: resistente a schizzi e pioggia | Compatibilità: Android, iOS | Autonomia: 7 giorni Design d'impatto Autonomia elevata Ottimo rapporto qualità prezzo

Fitbit Alta è un tracker dalla forma snella ed ergonomica che somiglia molto a un braccialetto, ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto. Al suo interno contiene tutte le funzioni Fitbit Smart di cui avete bisogno, come il conteggio dei passi, il monitoraggio dell’attività fisica e delle ore di sonno.

In aggiunta Fitbit Alta può vantare un’autonomia sorprendente. Il display, nonostante le dimensioni ridotte, offre un feedback migliore rispetto alla retroilluminazione LED del più economico Fitbit Flex 2. A nostro avviso, questo è il Fitbit economico migliore che potete trovare e rappresenta un’ottima alternativa al meno funzionale Fitbit Flex 2.

Fitbit Alta HR Il Fitbit più fashion in assoluto, da oggi con cardiofrequenzimetro integrato Display: OLED tap screen | Cardiofrequenzimetro: No | Impermeabile: resistente a schizzi e pioggia | Compatibilità: Android, iOS | Autonomia: 7 giorni Design ottimo Una settimana di autonomia Cardiofrequenzimetro molto preciso

Fitbit Alta HR mantiene l’ottimo design originale del modello standard e aggiunge una funzione di monitoraggio dei battiti cardiaci al pacchetto. Utilizzandolo abbiamo notato una grande precisione del cardiofrequenzimetro ed è possibile monitorare le distanze percorse direttamente tramite lo schermo OLED.

Molte di queste funzioni sono disponibili anche sul modello standard, come ad esempio le funzioni Fitbit Smart che includono un contapassi, il monitoraggio dell’attività svolta e delle ore di sonno trascorse. La ciliegina sulla torta è costituita dall’elevata autonomia di ben 7 giorni.

Se fate esercizi nei quali è importante monitorare i battiti, scegliete questo modello. É praticamente identico al modello Alta, ma data la lieve differenza di prezzo vale la pena avere qualche funzione in più.

Fitbit Ace Il Fitbit per i bambini Display: OLED tap screen | Cardiofrequenzimetro: No | Impermeabile: resistente a schizzi e pioggia | Peso: 15g | Compatibilità: Android, iOS | Autonomia: 5 giorni App semplificate Sistema a premi per stimolare i bambini a fare sport Più costoso di Fitbit Alta

Fitbit Ace è pensato per i bambini o, più che altro, per quei genitori che tengono alla forma fisica dei loro figli. Per fortuna Fitbit non ha estremizzato il design (a differenza di quanto fatto con il modello Ace 2 di cui vi abbiamo parlato in precedenza) e il Fitbit Ace risulta molto simile al più sobrio Fitbit Alta, senza l’utilizzo di colori sgargianti e vistose protezioni per lo schermo.

L’applicazione fitness contenuta in Fitbit Ace è una versione semplificata, pensata per essere accessibile anche da un pubblico di giovanissimi e dispone di un sistema a “premi” per incentivare i bambini a svolgere un maggior numero di esercizi. L’impermeabilità protegge Fitbit Ace da schizzi d’acqua, pioggia e persino dal getto della doccia, ma non consente di immergere il dispositivo.

Il cinturino di dimensioni ridotte si adatta bene anche ai polsi più piccoli.

Se vostro figlio è già grandicello, ama la tecnologia o sta crescendo in fretta potrebbe valere la pena di considerare direttamente il modello Fitbit Inspire, disponibile ad un prezzo molto vicino a Fitbit Ace ma dotato di impermeabilità avanzata che ne consente l’utilizzo anche in piscina o al mare (come Fitbit Ace 2).

Fitbit Charge 2 A low-profile, yet info-packed tracker Display: OLED | Cardiofrequenzimetro: Si | Impermeabile: resistente a schizzi e pioggia | Peso: 36g | Compatibilità: Android, iOS | Autonomia: 5 giorni | Connettività: Bluetooth 4.0 Schermo grande Tracciamento di più attività sportive Assenza di GPS



Fitbit Charge 2 unisce le caratteristiche classiche della gamma Fitbit a un look innovativo per attrarre un pubblico più ampio. Prima di tutto, lo schermo è diventato più grande per mostrare un maggior numero di informazioni rispetto al modello precedente, incluse le notifiche dello smartphone (anche se la funzione è ancora limitata).

In aggiunta Charge 2 dispone di una funzione multi-sport, che consente di organizzare le varie attività sportive svolte all’interno della Fitbit App. Non si tratta di un modello economico, ma se siete in cerca di un fit tracker che mostri i dati delle vostre attività su uno schermo di buone dimensioni, Charge 2 potrebbe fare al caso vostro. Con il recente arrivo di Charge 3 potreste trovare ottime offerte su Charge 2 e portarlo a casa a un prezzo onesto.

Fitbit Blaze Lo smartwatch di Fitbit Display: LCD | Taglie: tre misure differenti | Peso: 44g | Compatibilità: Android, iOS | Autonomia: 5 giorni | Connettività: Bluetooth 4.0 Ottimo rapporto qualità prezzo Funzioni fitness esclusive Display poco reattivo

Se avete messo gli occhi su smartwatch come Apple Watch, Android Wear (o sul recente Fitbit Ionic) ma non volete rinunciare ad un utilizzo sportivo (o volete risparmiare qualche euro), Fitbit Blaze potrebbe fare al caso vostro.

Dispone di un display dai colori vibranti che mostra i dati sulle attività svolte e una buona parte delle notifiche del vostro smartphone. Si tratta del modello più versatile della gamma Fitbit attualmente sul mercato. Blaze è Splashproof, quindi può resistere agli schizzi, ma non alle immersioni. Questo smartwatch è più “smart” di molti concorrenti più costosi e se ci tenete a rimanere sempre connessi o volete utilizzare il GPS potete farlo collegandolo al vostro smartphone Android o iOS.

Fitbit Ionic Il Fitbit gli sportivi Display: LCD | Taglie: taglia unica regolabile (S e L) | Peso: 50g | Compatibilità: Android, iOS | Autonomia: 4+ giorni | Connettività: Bluetooth 4.0 Design accattivante Software dedicato al fitness Costoso per essere un Fitbit

Fitbit Ionic è il massimo esponente della gamma di Fitbit a competere nel settore smartwatch. Combina il miglior software per il fitness di Fitbit alle migliori funzioni disponibili su uno smartwatch, oltre a costare leggermente meno di Apple Watch. Inoltre, a differenza di quest’ultimo, funziona sia con Android che con iOS.

La tecnologia GPS integrata permette di tracciare gli spostamenti durante le sessioni di allenamento senza bisogno di collegare lo smartwatch allo smartphone. Potete inoltre scaricare i vostri brani musicali direttamente nella memoria interna di Fitbit Ionic e ascoltarli con un paio di cuffie wireless mentre vi allenate.

Fitbit Surge Il più “tosto” tra i Fitbit Display: LCD | Taglie: tre taglie | Peso: - | Compatibilità: Android, iOS | Autonomia: 7 giorni, 10 ore con GPS attivo | Connettività: Bluetooth 4.0 GPS integrato Monitoraggio frequenza cardiaca Il GPS consuma molta batteria

Se siete dei maniaci dello sport dovete prendere in considerazione Fitbit Surge. Questo modello compete con i Garmin di fascia alta ed è il più robusto tra i Fitbit, oltre a disporre di un’autonomia di 7 giorni e di un sensore GPS in grado di tracciare i vostri spostamenti per 10 ore consecutive.

Costa di più di molti Fitbit presenti nella nostra lista, ma ha un rapporto qualità prezzo più vantaggioso di tanti smartwatch della sua categoria. La presenza del GPS, la resistenza agli schizzi e una batteria che dura una settimana sono caratteristiche da tenere in considerazione per chi svolge frequentemente un’attività sportiva.