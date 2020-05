È stato solo un errore: Sony smentisce l'uscita di PS5 nel mese di ottobre

Si torna al punto di partenza: l'uscita di PS5 resta fissata per il periodo generico delle Holiday 2020 senza un'indicazione più precisa, com'era sembrato nelle ultime ore.

Un annuncio di lavoro ufficiale di Sony in Giappone aveva fatto ipotizzare a una possibile uscita nel mese di ottobre ma la società, contattata dalla rivista giapponese Famitsu, ha smentito dichiarando che si è trattato di un errore.

Update: Famitsu asked Sony about the listing and they deny the October 2020 release date, saying it was an error by the recruitment sitehttps://t.co/giRGqsB0xoMay 12, 2020