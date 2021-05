Da oggi potete esplorare i pianeti di Star Wars su Disney Plus, e non solo...

Come ogni 4 maggio Lucasfilm festeggia lo Star Wars Day, e quest'anno lo fa alla grande con l'arrivo del primo episodio della serie animata Star Wars: The Bad Batch e di due nuovi speciali disponibili da subito su Disney Plus.

Stiamo parlando di Star Wars: Biomes e Star Wars Vehicle Flythroughs. Il primo permette ai fan della saga di esplorare alcuni dei mondi della "galassia lontana" di Guerre Stellari, come i celebri pianeti Tatooine e Hoth.

Su Star Wars: Biome vedremo i Tantuani attraversare la tundra ghiacciata di Hoth e uno sciame di Snowspeeder che volano mentre un AT-AT brucia sullo sfondo, oltre ad alcune immagini esclusive del pianeta Crait visto nel recente Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Star Wars: Vehicle Flythroughs è il secondo show presentato da Disney Plus in occasione dello Star Wars Day, e consiste in una serie di episodi incentrati su alcuni dei veicoli iconici della saga, come la mitica nave spaziale Millennium Falcon e l'incrociatore stellare Star Destroyer.

Che altro vedremo durante lo Star Wars day?

Nelle scorse settimane Disney Plus ha già proposto un buon numero di show a tema Star Wars che erano stati abbandonati o mai pubblicati, come l'attesissima serie animata 2D La Guerra dei Cloni e il corto The Story of the Faithful Wookiee, ai quali oggi si aggiunge un novo cortometraggio con protagonista Maggie Simpson ambientato a Springfield e chiamato The Force Awakens From Its Nap .

Speriamo anche di vedere un teaser dello spin-off di The Mandalorian, The Book of Boba Fett, che dovrebbe uscire nel mese di dicembre.