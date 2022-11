Con Garmin Instinct Solar lo sport non ha più limiti

(Si apre in una nuova scheda)

Garmin Instinct Solar a 399,99€ 149,90€

Garmin Instinct Solar è uno smartwatch resistente e adatto a chi vuole liberare la mente da tutto tranne che dall’allenamento. Particolarmente efficace per le corse in alta montagna, lo smartwatch offre tutte le funzioni base legate al monitoraggio della salute e dell’esercizio fisico, oltre alle mappe utilizzabili offline per evitare distrazioni, mentre la batteria a ricarica solare può durare mesi se ci si allena prevalentemente all’aperto. Infine, la struttura impermeabile gli consente immersioni fino a 100 metri.