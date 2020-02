Canon EOS R5, è ufficiale: sarà una delle mirrorless più potenti di sempre

Canon ci fa sapere che è al lavoro sulle nuove fotocamere mirrorless di fascia alta, annunciando che la Canon EOS R5 è ufficialmente in sviluppo.

Non conosciamo ancora bene la EOS R5, ma è la prima volta che il produttore conferma la fotocamera e alcune delle sue specifiche.

Quindi cosa sappiamo per certo? La EOS R5 è una fotocamera mirrorless full frame costruita con lo stesso innesto RF dell'attuale Canon EOS R ed EOS RP. La grande novità è che la EOS R5 avrà un sistema di stabilizzazione dell'immagine (IBIS) integrato: è la prima volta per una fotocamera Canon.

Questo è un grosso problema perché Canon ha storicamente evitato di mettere la stabilizzazione dell'immagine nei suoi corpi-macchina, sostenendo invece che la stabilizzazione basata sull'obiettivo sia superiore.

La situazione è chiaramente cambiata, con Canon che ora annuncia che il suo nuovo sistema IBIS "funzionerà in combinazione con il sistema di stabilizzazione dell'obiettivo", supponendo che voi abbiate un obiettivo stabilizzato come il nuovo RF 24-105mm f / 4-7.1 IS STM.

Canon conferma che la R5 sarà in grado di registrare video 8K e che riuscirà a realizzare "contenuti video future-proof", riferendosi alla funzionalità che consente di ritagliare in 4K prima che il formato ad alta risoluzione diventi più mainstream.

Incredibilmente per quella che si dice essere una fotocamera full frame da 45 MP. Canon non ha ancora confermato il sensore. La EOS R5 sarà anche in grado di scattare foto a 12 fps usando il suo otturatore meccanico o fino a 20 fps quando usa quello elettronico. Sarà un po più lenta della Canon 1DX Mark III, ma comunque abbastanza veloce per la maggior parte degli appassionati di fotografica sportiva o naturalistica.

Una combinazione simile di risoluzione e velocità potrebbe significare che la Canon EOS R5 può essere la risposta alla Sony A7R IV e alle equivalenti mirrorless delle vecchie DSLR ad alta risoluzione come la Canon EOS 5DS.

Cosa non sappiamo di EOS R5?

Dal momento che questo è solo un primo annuncio, Canon ha lasciato spazi vuoti nel foglio delle specifiche e non ha fatto riferimento a prezzi o a una data di uscita per la EOS R5.

Fortunatamente, abbiamo alcune indiscrezioni abbastanza credibili per aiutare a colmare queste lacune. Secondo il sito Canon Rumors, la EOS R5 avrà un sensore CMOS da 45 MP, sarà in grado di registrare video in 8K a 30 fps e forse anche di registrare in 4K fino a 120 fps.

Quelle di Canon Rumors sono solo indiscrezioni, ma si adattano sicuramente al recente annuncio di Canon e vedrebbero la EOS R5 competere anche con la Panasonic Lumix S1H, che registra video in 6K.

Le ultimi indiscrezioni dicono che la EOS R5 includerà il Wi-Fi 5GHz e avrà una nuova batteria simile a quella dell'EOS 5D Mark IV.

Non è chiaro se Canon rilascerà o meno ulteriori informazioni sulla EOS R5 all’evento Photography Show, che inizierà il 27 febbraio, ma con una data di uscita programmata per luglio, bisognerà attendere ancora molto fino a quando non ne vedremo una di persona.

I nuovi obiettivi RF

Oltre alla EOS R5, Canon ha anche alcune interessanti novità sugli obiettivi RF per coloro che hanno acquistato (o sono tentati a farlo) una fotocamera mirrorless EOS R.

Il primo è un nuovo Canon RF 24-105mm f / 4-7.1 IS STM, che promette di essere molto versatile. È stato progettato per essere leggero e adatto a corpi-macchina più piccoli come quello della Canon EOS RP (ha un peso combinato di 880 grammi). L'obiettivo ha un'interessante modalità Macro con messa a fuoco centrale.

Impostate il fuoco manuale a 24 mm e apparentemente avrete un ingrandimento a una distanza minima di messa a fuoco di 13 cm, catturando dettagli nitidi su piccoli oggetti al centro dell'inquadratura.

L’obiettivo RF 24-105 mm include anche un motore STM per l'autofocus rapido, la stabilizzazione dell'immagine a cinque stop e dimensioni ottimali per i viaggi. Sarà disponibile per l'acquisto da aprile ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro.

Se avete necessità di uno zoom per fotografare animali nel loro habitat naturale, allora sarete felici di sapere che Canon ha annunciato che è al lavoro anche sugli obiettivi RF 100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM, Extender RF 1.4x ed Extender RF 2x. Non sono ancora disponibili ulteriori dettagli, ma Canon afferma che annuncerà altri cinque obiettivi RF nel corso del 2020.

Il 2020 è l'anno in cui vedremo finalmente maturare il sistema mirrorless full frame di Canon. Bisognerà vedere se sarà troppo tardi per sconfiggere rivali come Sony e Nikon, ma sarà divertente scoprirlo.