Canon EOS R5: un leak rivela le specifiche della nuova mirrorless full frame

Nei mesi scorsi sono circolate numerose voci riguardanti la nuova fotocamera full frame mirrorless di Canon, ma questa volta sembra che Canon Rumors abbia messo le mani su delle specifiche definitive.

Canon Rumors, fonte conosciuta per le sue notizie piuttosto attendibili, ha scoperto che la prossima fotocamera full frame mirrorless del produttore dal quale il sito prende il nome si chiamerà Canon EOS R5. Stando a quanto dichiara il sito, si tratta di un’informazione “praticamente certa”.

Insieme al nome, sono state svelate alcune specifiche che Canon Rumors ha etichettato come “certe”; tra queste spiccano il sensore CMOS da 45MP e la stabilizzazione dell’immagine integrata (IBIS). Nonostante la tecnologia IBIS garantisca 5 stop di stabilizzazione, Canon Rumors afferma che potrebbero salire a 7 o 8 in caso la fotocamera venga abbinata a delle ottiche stabilizzate.

Se da un lato Canon, storicamente, si è ben guardata da inserire stabilizzatori di immagine nelle sue fotocamere, dall’altro non si può certo dire che non abbia posto particolare attenzione sulla velocità di scatto.

Raffiche veloci e risoluzione video stellare

Allo stesso modo della EOS 1D X Mark III, uno dei modelli di punta di Canon, la EOS R5 sarà in grado di garantire ben 20fps (scatti al secondo) utilizzando un otturatore elettronico. Se si sceglie di utilizzare l’otturatore meccanico, il frame rate scende a 12fps, poco meno dei 16fps raggiunti delle più recenti DSLR pensate per la fotografia sportiva e naturalistica.

Tuttavia sono le specifiche video a stupire maggiormente: Canon Rumors afferma che la EOS R5 sarà in grado di registrare video in 8K con formato raw a 30 fps. Se questa notizia fosse vera, la R5 avrebbe bisogno di un processore molto potente per processare tale quantità di dati, mantenendo al contempo una temperatura accettabile (nel caso della Panasonic Lumix S1H, in grado di raggiungere i 5.5K di risoluzione, è stato necessario inserire delle ventole di raffreddamento).

Non ci sono certezze sull’effettiva risoluzione, ma Canon Rumors afferma con che, molto probabilmente, la EOS R5 sarà in grado di produrre video con risoluzione 4K a 120fps, avrà un Wi-Fi integrato da 5GHz e una batteria identica quella presente sulla EOS 5D Mark IV, almeno nel formato. Non è chiaro se questo porterà ad una compatibilità tra i diversi modelli, ma a breve sapremo dirvi di più, dato che la fotocamera dovrebbe essere presentata il mese prossimo in occasione del CP+ photography trade show.

Per chi fosse interessato ad acquistare la nuova full frame di Canon, le spedizioni inizieranno da luglio 2020. L’attesa è ancora lunga e per ora ci limiteremo a prendere con le pinze le informazioni che abbiamo raccolto, in attesa delle specifiche ufficiali che verranno comunicate da Canon nel mese di febbraio.