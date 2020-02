Samsung Galaxy S20: promozioni e offerte

Se avete seguito la conferenza di Samsung o letto le ultime notizie qui su TechRadar vi sarete fatti un’idea di quello che la serie Galaxy S20 ha da offrire. Una volta che tutte le caratteristiche sono state diffuse, potreste avere anche intenzione di prenotare uno dei nuovi modelli. Per questo motivo cercheremo di illustrarvi tutte le possibilità e le offerte a disposizione.

Samsung Galaxy S20: ecco la nostra anteprima

Tutti e tre i nuovi modelli di smartphone, ovvero Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra 5G al momento sono in fase di prenotazione per poi essere immessi sul mercato il 10 marzo. Tra le possibili promozioni, quelle al momento principali sono quella dei Galaxy Buds Plus sullo shop ufficiale Samsung e su alcuni negozi online e quella, disponibile solo sullo store del produttore, che vi permette di valutare il vostro vecchio smartphone Samsung, Apple, Huawei o LG (troverete una lista dei modelli e le istruzioni più avanti).

Galaxy S10 vs Galaxy S20: generazioni a confronto

Ad ogni modo, se non avete ancora guardato i prezzi qui sotto, possiamo anticiparvi che competono con quelli dei più recenti iPhone. In poche parole, non sperate di vedere a breve i Samsung Galaxy S20 nella lista degli smartphone più economici del 2020 . Tenendo bene questo a mente questo, vale comunque sempre la pena confrontare i diversi rivenditori per capire se è almeno possibile risparmiare qualche euro.

Il prezzo di lancio della serie S20 è in ogni caso giustificato dalla tecnologia che li accompagna. Molto onestamente, Samsung ha davvero fatto un notevole passo avanti. Ecco solo un paio di caratteristiche: il display ha un refresh rate sino a 120 Hz, un’autonomia di gran lunga migliorata, un processore più potente e quella che al momento possiamo considerare la migliore fotocamera in circolazione. Una volta che avremo provato la famiglia S20 in maniera approfondita sicuramente uno (o magari più modelli) finiranno nella nostra classifica dei migliori smartphone Android del 2020 , e non solo.

I modelli in vendita

Le possibili combinazioni in vendita sul sito ufficiale Samsung sono le seguenti:

Galaxy S20 | Cosmic Gray/Cloud Blue/Cloud White | 4G LTE | 128 GB: €929

Galaxy S20 | Cosmic Gray/Cloud White | 5G | 128 GB: €1.029

Galaxy S20+ | Cosmic Gray/Cloud Blue/Cosmic Black/Cloud White | 4G LTE | 128 GB: €1.029

Galaxy S20+ | Cosmic Gray/Cosmic Black/Cloud White | 5G | 128 GB: €1.129

Galaxy S20+ | Cosmic Gray/Cosmic Black | 5G | 512 GB: €1.279

Galaxy S20 Ultra 5G | Cosmic Gray/Cosmic Black | 128 GB: €1.379

Permutare il vecchio smartphone

Sul Samsung Shop Online con la promozione Samsung Value Galaxy S20 è possibile ricevere un contributo che va dai €180 ai €330 “rottamando” il vecchio smartphone per acquistare Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Plus 5G e Galaxy S20 Ultra 5G. Per la valutazione del proprio telefono ci sono tre semplici passaggi da seguire.

Il primo è verificare che il proprio usato sia valido per la promozione. Gli smartphone che possono essere dati in permuta sono dispositivi, oltre che di Samsung, anche Apple, Huawei e LG.

Galaxy S10 Plus: €115 Sconto immediato + €215 Cashback

€115 Sconto immediato + €215 Cashback Galaxy S10: €125 Sconto immediato + €205 Cashback

€125 Sconto immediato + €205 Cashback Galaxy Note10 Plus: €75 Sconto immediato + €255 Cashback

€75 Sconto immediato + €255 Cashback Galaxy Note10: €75 Sconto immediato + €255 Cashback

€75 Sconto immediato + €255 Cashback Galaxy S9 Plus: €84 Sconto immediato + €146 Cashback

€84 Sconto immediato + €146 Cashback Galaxy S9: €93 Sconto immediato + €137 Cashback

€93 Sconto immediato + €137 Cashback Galaxy S10e: €55 Sconto immediato + €175 Cashback

€55 Sconto immediato + €175 Cashback Galaxy Note9: €30 Sconto immediato + €200 Cashback

€30 Sconto immediato + €200 Cashback Galaxy S8 Plus: €61 Sconto immediato + €119 Cashback

€61 Sconto immediato + €119 Cashback Galaxy S8: €70 Sconto immediato + €110 Cashback

€70 Sconto immediato + €110 Cashback Galaxy S7 edge: € 75,50 Sconto immediato + € 54,50 Cashback

€ 75,50 Sconto immediato + € 54,50 Cashback Galaxy S7: €80 Sconto immediato + €50 Cashback

€80 Sconto immediato + €50 Cashback Galaxy Note8: €35 Sconto immediato + €95 Cashback

€35 Sconto immediato + €95 Cashback Galaxy S6 edge Plus: €34,50 Sconto immediato + €45,50 Cashback

€34,50 Sconto immediato + €45,50 Cashback Galaxy S6 edge: €37,50 Sconto immediato + €42,50 Cashback

€37,50 Sconto immediato + €42,50 Cashback Galaxy S6: €46,50 Sconto immediato + €33,50 Cashback

iPhone X: €55 Sconto immediato + €275 Cashback

€55 Sconto immediato + €275 Cashback iPhone XR: € 55 Sconto immediato + € 275 Cashback

€ 55 Sconto immediato + € 275 Cashback iPhone 8 Plus: €29 Sconto immediato + €182 Cashback

iPhone 8: €32,40 Sconto immediato + €158,60 Cashback

€32,40 Sconto immediato + €158,60 Cashback iPhone 7: €60 Sconto immediato + €125 Cashback

€60 Sconto immediato + €125 Cashback iPhone 6S: €50,50 Sconto immediato + €61,50 Cashback

€50,50 Sconto immediato + €61,50 Cashback iPhone 6: €61 Sconto immediato + €43 Cashback

€61 Sconto immediato + €43 Cashback iPhone XS: €25 Sconto immediato + €305 Cashback

€25 Sconto immediato + €305 Cashback iPhone 7 Plus: €33,60 Sconto immediato + €151,40 Cashback

€33,60 Sconto immediato + €151,40 Cashback iPhone 6S Plus: €91,50 Sconto immediato + € 71,50 Cashback

€91,50 Sconto immediato + € 71,50 Cashback iPhone 6 Plus: € 42,50 Sconto immediato + € 61,50 Cashback

Mate 30 Pro: €88 Sconto immediato + €175 Cashback

€88 Sconto immediato + €175 Cashback P30: €67 Sconto immediato + €119 Cashback

€67 Sconto immediato + €119 Cashback Mate 20 Pro: €61 Sconto immediato + €119 Cashback

€61 Sconto immediato + €119 Cashback Huawei P20 Pro: €25 Sconto immediato + €105 Cashback

€25 Sconto immediato + €105 Cashback Huawei P20: €13,50 Sconto immediato + €96,50 Cashback

€13,50 Sconto immediato + €96,50 Cashback Huawei P10 Plus: €18,50 Sconto immediato + €61,50 Cashback

€18,50 Sconto immediato + €61,50 Cashback Huawei P10: €18,50 Sconto immediato + €51,50 Cashback

€18,50 Sconto immediato + €51,50 Cashback Huawei P9: €37 Sconto immediato + €23 Cashback

€37 Sconto immediato + €23 Cashback P30 Pro: €95 Sconto immediato + €135 Cashback

€95 Sconto immediato + €135 Cashback P30 Lite: €83 Sconto immediato + €103 Cashback

€83 Sconto immediato + €103 Cashback Mate 20: €54,80 Sconto immediato + €104 Cashback

€54,80 Sconto immediato + €104 Cashback Mate 20 lite: €20 Sconto immediato + €90 Cashback

€20 Sconto immediato + €90 Cashback Mate 10 Pro: €18,50 Sconto immediato + €71,50 Cashback

€18,50 Sconto immediato + €71,50 Cashback Huawei P20 Lite: €27 Sconto immediato + €43 Cashback

€27 Sconto immediato + €43 Cashback Huawei P9 Plus: €27 Sconto immediato + €33 Cashback

€27 Sconto immediato + €33 Cashback Huawei Mate 9: € 37 Sconto immediato + € 23 Cashback

LG V30: €18,50 Sconto immediato + €81,50 Cashback

€18,50 Sconto immediato + €81,50 Cashback LG G5: €27 Sconto immediato + €33 Cashback

€27 Sconto immediato + €33 Cashback LG G6: €24,50 Sconto immediato + €55,50 Cashback

Una volta selezionato il modello, spiega Samsung, sarà possibile visualizzare lo sconto sul proprio carrello.

Il secondo passaggio è leggere attentamente le indicazioni ricevute via email e spedire il proprio smartphone usato. Attenzione però: bisogna anche allegare il «contratto di vendita dell’usato».

Il terzo e ultimo passo è tutto relativo a Samsung. Dopo che il vostro usato sarà valutato in maniera positiva, riceverete un bonifico pari alla valutazione del vostro telefono entro 30 giorni dalla ricezione dell’email di approvazione della richiesta. Per tutti i dettagli potete consultare la pagina ufficiale di Samsung Value Galaxy S20 .

Galaxy Buds Plus gratis con S20 Plus e S20 Ultra

Un’altra delle promozioni presenti sul sito Samsung ma anche in molti altri rivenditori riguarda i nuovi auricolari Galaxy Buds Plus che è possibile ottenere gratuitamente con la prenotazione dei modelli Samsung Galaxy S20 Plus e S20 Ultra 5G. I passaggi da rispettare sono i seguenti.

8 marzo 2020 : lo smartphone va prenotato entro questa data.

: lo smartphone va prenotato entro questa data. 31 marzo 2020 : entro questa data bisogna completare l’acquisto o il noleggio con Samsung Smart.

: entro questa data bisogna completare l’acquisto o il noleggio con Samsung Smart. 10 aprile 2020: è la scadenza massima per registrare Galaxy S20 Plus o S20 Ultra 5G caricando la prova di prenotazione e quella di acquisto/noleggio su Samsung Members.

Alla promozione aderiscono anche quei dispositivi acquistati con abbonamento da un operatore telefonico. I negozi italiani che aderiscono all’iniziativa sono: Samsung Italia on-line shop, Mediaworld online, Unieuro online, Euronics online, Trony online, Expert online, Comet, Bytechno.it, Monclick.it, Tim online, Vodafone online, Wind online, 3 online, Eprice, Amazon e Freeshop. Per maggiori dettagli su questa promozione vi consigliamo di leggere il regolamento ufficiale di Samsung , all’Articolo IX a pagina 3.

Samsung S20 sui negozi online

I vari rivenditori online in queste ore stanno inserendo i vari modelli nel loro listino. Quindi la lista che troverete di seguito è al momento provvisoria ma ci permette di avere un’idea di come si stanno muovendo i vari negozi.

Amazon Italia: il rivenditore al momento propone la prenotazione di tutti e tre i modelli: S20 solo nella versione 4G, S20 Plus nelle varianti 4G/5G e S20 Ultra 5 G. Da notare come al momento i colori elencati siano tre con l’esclusione del Cloud White disponibile solo su alcuni S20 e S20 Plus sul sito del produttore. Inoltre i modelli disponibili sono solo da 128 GB.Infine il rivenditore aderisce anche all’iniziativa dei Galaxy Bud Plus per chi acquista i modelli superiori a quello base.

il rivenditore al momento di tutti e tre i modelli: S20 solo nella versione 4G, S20 Plus nelle varianti 4G/5G e S20 Ultra 5 G. Da notare come al momento i colori elencati siano tre con l’esclusione del Cloud White disponibile solo su alcuni S20 e S20 Plus sul sito del produttore. Inoltre i modelli disponibili sono solo da 128 GB.Infine il rivenditore aderisce anche all’iniziativa dei Galaxy Bud Plus per chi acquista i modelli superiori a quello base. Eprice: il negozio permette di prenotare tutti e tre i modelli : S20 4G/5G, S20 Plus 4G/5G e S20 Ultra 5 G. Apparentemente non sono disponibili quelli di S20 Plus con 512 GB. Da notare anche qui l’assenza del colore Cloud White. Anche Eprice, in ogni caso, aderisce alla promozione dei Galaxy Bud Plus per S20 Plus e S20 Ultra.

il negozio permette di : S20 4G/5G, S20 Plus 4G/5G e S20 Ultra 5 G. Apparentemente non sono disponibili quelli di S20 Plus con 512 GB. Da notare anche qui l’assenza del colore Cloud White. Anche Eprice, in ogni caso, aderisce alla promozione dei Galaxy Bud Plus per S20 Plus e S20 Ultra. MediaWorld: anche qui troviamo in prevendita i telefoni della famiglia S20. Da sottolineare come ancora una volta le colorazioni disponibili sono tre su quattro (Cosmic Gray, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White) e S20 Ultra 5G sia disponibile solo in nero e non in grigio. Anche qui è possibile usufruire della promozione legata ai Samsung Galaxy Buds Plus.

Acquisto con abbonamento

Al momento in cui pubblichiamo questo articolo poco dopo l’annuncio di Samsung, i siti degli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind e 3 non hanno ancora inserito i telefoni della famiglia S20 nei loro listini. A parte qualche link alla promozione dei Galaxy Buds Plus, ancora non ci sono dettagli sulle offerte degli operatori telefonici.