Apple Watch, tre nuovi modelli previsti per il 2022

Stando alle ultime indiscrezioni il 2022 sarà un anno importante per la gamma Apple Watch, che per la prima volta potrebbe includere ben tre nuovi modelli.

A dirlo è il noto leaker Mark Gurman, che ha diffuso la notizia tramite la sua newsletter Power On. Per chi non lo conoscesse, Gurman è tra i leaker Apple più attendibili in circolazione; l'esperto afferma che quest'anno, oltre a Apple Watch 8, arriveranno anche Apple Watch SE 2 e un Apple Watch "rugged" dedicato agli sport estremi.

In passato abbiamo già letto ipotesi simili da altre fonti, ma la conferma di Gurman ci fa sperare che Apple sia davvero intenzionata a muoversi in tal senso.

Il leaker sostiene che gli Apple Watch arriveranno verso la fine del 2022 (presumibilmente a settembre insieme a iPhone 14). Tuttavia, se gli aggiornamenti fossero marginali come ipotizza Gurman, molti fan Apple che si aspettano novità più interessanti di quelle viste su Apple Watch 7 potrebbero rimanere delusi.

Per Gurman su Apple Watch 8 non ci saranno nuovi sensori per il monitoraggio della salute, anche se non esclude la possibile introduzione di un sistema per il rilevamento della temperatura corporea. Del resto Gurman sembra piuttosto scettico a riguardo.

Le novità principali riguarderanno “importanti aggiornamenti delle funzioni di monitoraggio delle attività” e l'introduzione di un chip più veloce. Quest'ultimo punto è importante se consideriamo che il chip di Apple Watch 7 è praticamente identico a quello del precedente Apple Watch 6.

Infine, Gurman afferma che quest'anno Apple potrebbe mandare in pensione Watch 3, il più economico tra gli orologi della casa di Cupertino. Siamo certi che l'azienda abbia in mente un sostituto e, a conti fatti, il ritiro di Watch 3 sembra plausibile visto che è sul mercato dal 2017.

Fonte: Apple Insider