Apple Watch 7: nuovo processore, peso e altri dettagli svelati da un leak

Apple Watch 7 è stato presentato il 14 settembre, ma Apple non ha rivelato buona parte delle specifiche del suo nuovo smartwatch. Un recentissimo leak che ha tutta l'aria di contenere informazioni ufficiali potrebbe aiutarci a completare il quadro delle specifiche di Apple Watch 7.

Le informazioni condivise da @alixrezax su Twitter forniscono anche dati comparativi tra Apple Watch 7 e i precedenti Apple Watch. Tra queste, la più rilevante riguarda il nuovo chipset S7 che dovrebbe trovarsi a bordo di Apple Watch 7.

Il processore dovrebbe essere il 20% più veloce rispetto al chipset di Apple Watch SE, valore che risulta identico a quello indicato per il chip S6 presente su Apple Watch 6 (anch'esso del 20% più veloce rispetto al processore di Apple Watch SE).

Nel leak si leggono dettagli sullo spazio di archiviazione da 32GB e sul peso, che dovrebbe essere di 32g per la variante in alluminio da 41mm e di 38.8g per la variante da 45mm. I modelli in acciaio inossidabile dovrebbero pesare rispettivamente 42.3g e 51.5g nelle varianti da 41mm e 45mm, mentre il peso dei modelli in titanio si attesterebbe sui 37g per la variante da 41 mm e 45.1g per quella da 45mm.

Se cosi fosse, Apple Watch 7 sarebbe leggermente più pesante di Apple Watch 6, il che avrebbe perfettamente senso considerando le dimensioni maggiori.

Gran parte degli altri dettagli erano già emersi in precedenti leak, ma grazie al nuovo leak abbiamo un'idea più chiara di cosa aspettarci da Apple Watch 7, sempre che la fonte si riveli attendibile.

Come sempre, trattandosi di una fuga di notizie, ricordiamo ai nostri lettori di leggere i dati sopra riportati con un minimo di scetticismo.

(Image credit: Apple)

Analisi: Apple Watch 7 punta tutto sul display

Ci aspettavamo grandi novità con l'arrivo del nuovo Apple Watch, dato che diversi rumor parlavano di un design completamente rinnovato e si ipotizzava la presenza di nuovi sensori. Se da una parte le nostre aspettative sono state disattese, dall'altra Apple Watch 7 presenta interessanti novità sul versante del display, più grande e resistente, con cornici più piccole rispetto ai precedenti modelli.

In effetti si tratta di un aggiornamento importante, ma stando a quanto visto durante la presentazione e leggendo i recenti leak sembra essere l'unica novità degna di nota. Il chipset è molto simile, la durata della batteria è la stessa, il design (a parte le dimensioni e il peso) è invariato, l'altoparlante non è migliore del precedente e le funzioni dedicate a salute e fitness sono rimaste invariate.

Apple Watch 7 si ricarica più velocemente e ha una certificazione IP6X per la resistenza alla polvere assente su Watch 6 e modelli precedenti, ma non si possono di certo definire aggiornamenti decisivi. In generale, come per la gamma iPhone 13, sembra che quest'anno Apple sia stata piuttosto avara in termini di aggiornamenti.

Fonte: GSMArena