Apple sarebbe al lavoro su un iPhone pieghevole

The iPhone 11 Pro doesn't fold, but a future model might.

Samsung è in procinto di commercializzare il suo terzo smartphone pieghevole (il Galaxy Fold 2 ), per cui vien da chiedersi se un colosso come Apple ne abbia uno in cantiere, e la risposta sembrerebbe essere di sì.

Secondo Jon Prosser , un leaker affidabile, Apple sta sviluppando un iPhone pieghevole. In una risposta a un tweet, Prosser ha confermato che l’azienda è al lavoro su uno smartphone con questo formato ma ha anche aggiunto che non uscirà quest'anno.

Il fatto che il progetto sia ancora allo stadio iniziale non ci sorprende: abbiamo sentito moltissime voci sulla gamma iPhone 12 ma non si è mai neppure accennato a un pieghevole.

Anche il fatto che Apple stia lavorando su un dispositivo del genere non desta scalpore. Negli scorsi mesi, abbiamo infatti pubblicato delle news su un brevetto relativo a un display con cerniera , inoltre sembra essere negli interessi della società inserirsi in una fascia di mercato così remunerativa.

Se lo sviluppo di un iPhone pieghevole fosse in corso, è plausibile che il modello definitivo arriverà solo fra qualche anno, con la gamma iPhone 13 o 14, sebbene al momento queste siano solo speculazioni.

Di solito, Apple tende a studiare con attenzione il mercato, raccogliere i feedback degli utenti e gli errori compiuti dai primi prototipi delle aziende rivali, per poi cercare di stupire i consumatori con modelli innovativi e curati in ogni minimo dettaglio. Probabilmente, il colosso di Cupertino attuerà questa strategia anche per l’iPhone pieghevole e cercherà di imporsi nella fascia alta come già fa con i suoi iPhone 11 .

Via Phone Arena