Samsung Galaxy Fold 2 è entrato in fase di produzione

L'annuncio del Samsung Galaxy Fold 2 sembra essere previsto in agosto, infatti secondo un rumor che arriva direttamente dalla Corea lo smartphone sarebbe appena entrato nella fase di produzione di massa.

Il Daily Korea , una fonte molto affidabile, ha condiviso alcuni dati sull'attuale scenario della produzione di Samsung.

La notizia sottolinea come Samsung abbia già effettuato ordini all'ingrosso per i componenti necessari per la produzione di massa presso i principali fornitori. Considerando che i dispositivi pieghevoli utilizzano più parti abbastanza complesse, il rumor ritiene che il tempo che passerà tra l'ordine e la consegna dei componenti sarà leggermente più esteso del solito.

Uno dei maggiori cambiamenti previsti, rispetto al primo Samsung Fold, è il passaggio, per quanto riguarda il display, al vetro UTG (Ultra Thin Glass) anziché la plastica. Ciò aumenterà anche la solidità e robustezza del meccanismo utilizzato per il piegamento delle due parti del dispositivo.

Un'implementazione simile è stata vista sul Samsung Galaxy Z Flip .

Si prevede che Samsung Fold 2 in agosto debutterà insieme alla serie Samsung Galaxy Note 20 . Secondo altre voci è anche in lavorazione un secondo dispositivo pieghevole molto più economico, che utilizzerà una tecnologia simile sia al Samsung Fold originale che al Samsung Flip Z.

Se le cose andranno come previsto, Samsung colmerà il segmento ultra premium con più dispositivi pieghevoli, aumentando il vantaggio sulla concorrenza. I primi dispositivi Galaxy ad essere ufficializzati saranno i suoi dispositivi di punta. Tutto si svolgerà durante un evento virtuale, dato che Samsung non sarà in grado di organizzare fisicamente il suo evento Unpacked a causa della pandemia in corso.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Fold 2, dovrebbe anche offrire una frequenza di aggiornamento superiore di 120Hz, un teleobiettivo periscopico e il supporto allo stilo S-pen. Anche il display esterno dovrebbe essere più grande e più funzionale, e sicuramente Samsung sarà anche in grado di apportare miglioramenti strutturali al design.