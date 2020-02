Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe arrivare a luglio con una fotocamera sotto il display

Samsung Galaxy Z Flip è stato presentato meno di una settimana fa, ma si parla già del nuovo smartphone pieghevole Samsung, che forse si chiamerà Galaxy Fold 2.

Il Galaxy Fold 2 sarebbe il successore del primo smartphone pieghevole dell'azienda presentato nel 2019 e, secondo il quotidiano Aju News, il nuovo smartphone potrebbe essere svelato a luglio.

Il giornale afferma che il Galaxy Fold 2 avrà una fotocamera frontale posizionata sotto il display, che consentirebbe a Samsung di rinunciare al notch o a un buco per la fotocamera frontale.

Ross Young, fondatore di Display Supply Chain Consultants, sembra condividere informazioni simili sul display, a sostegno di quelle del quotidiano coreano.

Young afferma inoltre che il Galaxy Fold 2 avrà un display principale da 7,7 pollici, leggermente più grande rispetto ai 7,3 pollici del Galaxy Fold originale.

May have an under panel camera sensor too meaning no hole. May or may not have UTG. Have to boost UTG capacity in Vietnam...February 16, 2020