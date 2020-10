AMD Radeon RX 6900 XT: data di uscita, prezzo e specifiche

Radeon RX 6900 XT, anche detta 'Big Navi', è stata svelata al pubblico e rappresenta a tutti gli effetti l'attacco di AMD al segmento GPU di fascia alta dominato da Nvidia.

Nonostante in passato AMD abbia scelto di concentrarsi sui prodotti di fascia media, AMD Radeon RX 6900 XT è un prodotto di fascia alta destinato ai gamer che non vogliono scendere a compromessi in termini di prestazioni. La ammiraglia di AMD nasce per contendere il primato della potentissima Nvidia GeForce RTX 3090.

In questo articolo trovate tutto quello che c’è da sapere su AMD Radeon RX 6900, buona lettura.

Dritti al punto

Cos’è? La GPU Radeon più potente mai creata da AMD

La GPU Radeon più potente mai creata da AMD Quando esce? 8 dicembre 2020

8 dicembre 2020 Quanto costa? $999

Radeon RX 6900 XT: data di lancio

Durante la presentazione delle nuove GPU Big Navi, AMD ha indicato una data di lancio per Radeon RX 6900 XT, che sarà acquistabile dall' 8 dicembre 2020.

La data si colloca a poche settimane dall'arrivo delle sorelle minori, AMD Radeon RX 6800 XT e AMD Radeon RX 6800, che usciranno il 18 novembre per il mercato mainstream.

Questo vuol dire che se volete mettere le mani sulla GPU più potente di AMD, dovrete attendere un po’ più a lungo. Per fortuna l'azienda ha garantito degli stock tali da poter soddisfare la domanda, quindi l’8 dicembre ci saranno abbastanza GPU per tutti coloro che vorranno acquistarne una. Siamo certi che l’azienda farà di tutto per non incappare nei problemi che hanno caratterizzato il lancio delle Nvidia RTX 3080 e RTX 3090, ancora oggi praticamente impossibili da reperire.

Radeon RX 6900 XT: prezzo

AMD propone RX 6900 XT come concorrente diretta di Nvidia RTX 3090. Quest’ultima è una delle GPU più costose in commercio, con un prezzo lancio di $1,499 per la Founders Edition.

Come previsto, AMD Radeon RX 6900 XT costa meno e parte da $999, a conferma della strategia dell’azienda che da sempre propone prezzi più competitivi rispetto a Nvidia.

Va sottolineato che la GPU Nvidia viene già proposta in versione custom da diversi produttori con le conseguenti variazioni di prezzo, mentre al momento c’è un solo modello di RX 6900 XT prodotto da AMD e non sappiamo fornirvi indicazioni sui possibili prezzi delle versioni custom che usciranno in futuro.

Radeon RX 6900 XT: prestazioni e specifiche

AMD Radeon RX 6900 XT, come le altre CPU Big Navi presentate da AMD, è basata sulla nuova architettura RDNA 2, che secondo AMD offrirà prestazioni superiori del 65% (sulla 6900 XT) rispetto alle schede video con la precedente architettura RDNA (già nettamente più performanti delle serie pre-RDNA).

Di fatto, se avete deciso di aggiornare la vostra vecchia scheda video AMD, dovreste notare un enorme salto in avanti in quanto a prestazioni.

Dai test di AMD, sembra che Radeon RX 6900 XT riesca a tener testa a RTX 3090 in molti giochi, offrendo framerate migliori in 4K e con impostazioni grafiche più alte su titoli come Battlefield V, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Forza Horizon 4 e Gears of War 5, mentre la sfida è più tesa su titoli come Doom Eternal, Wolfenstein: Young Blood e Shadow of the Tomb Raider.

Vi daremo maggiori dettagli sulle prestazioni di AMD Radeon RX 6900 XT nella nostra recensione dedicata.

Queste sono le specifiche di AMD Radeon RX 6900 XT:

80 compute units

2,015MHz game clock

2,250MHz boost clock

128MB Infinity cache

16GB GDDR6 memoria

300W potenza totale

Risulta piuttosto interessante notare che la cache e la memoria di RX 6900 XT hanno gli stessi valori di Radeon RX 6800 XT. A differire sono invece le compute units, 80 per RX 6900 contro le 60 di RX 6800, e le velocità di clock, rispettivamente 2,015MHz vs 1,815MHz (game clock) e 2,250MHz vs 2,105MHz (boost clock).

Come Radeon RX 6800 XT, RX 6900 XT ha 16GB di memoria GDDR6, mentre le concorrenti RTX 3080 e RTX 3090 utilizzano memorie GDDR6X. AMD sembra aver scommesso sulla tecnologia Infinity Cache piuttosto che optare per una VRAM più veloce per diminuire la latenza.

Se AMD Radeon RX 6900 XT riuscisse realmente a competere o avvicinarsi molto alle prestazioni di RTX 3090 mantenendo un prezzo e un consumo più basso, Nvidia si troverebbe in una situazione davvero scomoda.

