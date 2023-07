Recensione Nvidia GeForce RTX 4060

La Nvidia GeForce RTX 4060 è una GPU perfetta per chi cerca il massimo delle prestazioni in 1080p. Questa scheda video di fascia media se la cava benone anche in 1440p (con le dovute precauzioni), ma spingerla oltre vuol dire rinunciare a troppi FPS, motivo per cui il 4K rimane appannaggio dei modelli superiori. Il problema più grande, tuttavia, è rappresentato dagli 8 GB di VRAM che non permettono di spingersi oltre in termini di risoluzione. Il prezzo è ottimo, ma purtroppo le sue caratteristiche migliori sono fortemente legate all'ottimizzazione con i singoli titoli.

Nvidia GeForce RTX 4060: recensione in due minuti

Nvidia sta promuovendo la sua GeForce RTX 4060 come scheda ideale per coloro che hanno ancora una GTX 1060 o RTX 2060, ed è davvero la migliore strategia di marketing che si possa immaginare vista la vicinanza in termini prestazionali con la RTX 3060.

Non fraintendiamoci, la Nvidia RTX 4060 è decisamente migliore della Nvidia RTX 3060 che sostituisce e ha un prezzo di lancio inferiore (anche se di poco) rispetto alla controparte Ampere. Le sue prestazioni in 1080p sono le migliori che si possano trovare al di sotto dei 400€ e anche in 1440p se la cava piuttosto bene con il DLSS. Se il gioco supporta DLSS 3 e frame generation, ancora meglio.

Sfortunatamente, le prestazioni 4K risentono della memoria video limitata a 8GB, una riduzione del 50% rispetto ai 12 GB di VRAM della prima RTX 3060.

Tensor Core e Ray-Tracing sono più sofisticati rispetto a quelli della generazione Ampere, maturità che si manifesta a pieno quando si attivano DLSS e RT.

Ci sono anche alcuni bonus aggiuntivi per gli streamer, come il supporto AV1, ma questa rimane principalmente una scheda video da gaming di fascia media, non adatta per gli streamer.

Il vero problema di questa scheda è l'esistenza della Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Per più di un anno, la RTX 3060 Ti è stata in cima alla nostra classifica delle migliori schede grafiche per il suo eccellente equilibrio tra prezzo e prestazioni, che supera di gran lunga quello della più costosa Nvidia GeForce RTX 3070.

Da quando è scoppiata la bolla delle criptovalute e le schede Nvidia Lovelace hanno iniziato ad arrivare sugli scaffali, le GPU Nvidia Ampere sono crollate di prezzo, compresa la RTX 3060 Ti. Ora è possibile acquistarla a poco più di 300€ e, anche se la RTX 4060 supera la RTX 3060 di circa il 20%, non riesce ancora a reggere il passo della RTX 3060 Ti. In sostanza. se trovate una RTX 3060 Ti a un prezzo vicino o uguale a quello della RTX 4060, scegliete quella a occhi chiusi.

Il motivo per cui la RTX 3060 Ti è ancora cosi competitiva rispetto al nuovo modello è che la RTX 4060 fa molto affidamento sulla tecnologia DLSS 3. Questa fa uso del sistema Frame Generation che rappresenta una vera svolta in termini di prestazioni (anche se ci sono alcuni problemi di latenza da risolvere), ma è supportato da un numero esiguo di giochi. In mancanza di Frame Generation, le prestazioni della RTX 4060 scendono spesso al di sotto rispetto a quelle della RTX 4060.

Molti giochi che usciranno in futuro ne saranno dotati, ma come abbiamo scoperto di recente Starfield, uno dei titoli per PC più attesi dell'anno, potrebbe non supportare il DLSS al momento del lancio.

È difficile parlare male della RTX 4060, poiché quando il DLSS è ben supportato funziona incredibilmente bene. Ma è anche inevitabile che il principale punto di forza di questa generazione di schede grafiche di Nvidia sia esplicitamente legato alla collaborazione con gli sviluppatori di giochi di terze parti, quindi ci sembra corretto menzionarlo.

Con una scheda come la Nvidia GeForce RTX 4070, ad esempio, il DLSS 3 è una funzione utile, ma non fondamentale. Il discorso cambia per la RTX 4060, in quanto senza DLSS le prestazioni non sono quelle che ci si aspettano da una GPU di ultima generazione. Parliamo comunque di prestazioni migliori rispetto alla RTX 3060, ma non di molto, e la presenza di soli 8GB di VRAM non aiuta in tal senso.

Detto questo, la Nvidia RTX 4060 è comunque un ottimo upgrade per chi proviene da una GTX 1060 o RTX 2060. Se avete gia una RTX 3060 potete tranquillamente saltare una generazione o provare a mettere da parte qualche euro extra per la RTX 4070, piuttosto che optare per la RTX 4060 (o per la Nvidia RTX 4060 Ti, onestamente).

Se state cercando la migliore scheda grafica economica di Nvidia, la Nvidia GeForce RTX 4060 è il massimo che potete trovare al momento, o almeno lo sarà fino all'arrivo della RTX 4050 o RTX 4050 Ti.

Nvidia GeForce RTX 4060: disponibilità e prezzo

Quanto costa? 335€

335€ Quando è disponibile? Da giugno 2023

Da giugno 2023 Dove si può acquistare? Presso i rivenditori autorizzati Nvidia

La Nvidia GeForce RTX 4060 è disponibile dal 29 giugno 2023 a un prezzo di listino di 335 euro, ovvero circa il 10% in meno rispetto alla RTX 3060 al momento del lancio nel 2021.

Al momento non esiste una Founders Edition Nvidia della RTX 4060, quindi è disponibile solo presso partner di terze parti come Asus, PNY e altri. Questi produttori possono far pagare la scheda quanto vogliono, quindi i prezzi possono variare rispetto al MSRP di Nvidia. Detto questo, almeno per quanto riguarda il mercato italiano, sia su shop autorizzati come Ak Informatica e Drako.it, sia su Amazon si possono già trovare delle RTX 4060 a prezzo di listino.

Sebbene questa scheda sia piuttosto economica, non è la più economica dell'attuale generazione. Questo titolo spetta alla rivale AMD Radeon RX 7600, che con un prezzo di listino di 309€ offre il miglior rapporto prestazioni/prezzo tra le schede della generazione attuale. Tuttavia, dato l'effettivo livello di prestazioni che si ottiene dalla RTX 4060, questa offre sicuramente un valore convincente rispetto alle schede rivali, anche se più economiche.

Nvidia GeForce RTX 4060: chipset e funzioni

Ray tracing di terza generazione e tensor core di quarta generazione

Solo 8GB VRAM

DLSS 3 con Frame Generation

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Specifiche Nvidia GeForce RTX 4060 Nodo produttivo TSMC 5nm Transistor 18.9 miliardi Boost Clock 2,460MHz VRAM 8GB GDDR6 Bus Memoria 128-bit L2 Cache 24MB Velocità Memoria 17 Gbps Larghezza di banda 272 GB/s CUDA Cores 3,072 Ray Tracing Cores 24 Tensor Cores 96 TGP 115 Connettore 8-pin Uscite 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a

In termini di specifiche, la Nvidia GeForce RTX 4060 è un netto miglioramento rispetto alla Nvidia RTX 3060 grazie al nodo produttivo TSMC da 5 nm, più avanzato rispetto al nodo Samsung da 8 nm utilizzato per la RTX 3060. La 4060 ha velocità di clock molto più elevate, con frequenze di base e di boost clock superiori di circa il 39%.

Inoltre, la velocità della memoria è maggiore, ma il pool di VRAM e il bus di memoria sono più piccoli, per cui l'ampiezza di banda della memoria risulta inferiore di circa il 25%, il che limita le prestazioni ad alta risoluzione.

Tuttavia, con velocità di clock più elevate, ray tracing, tensor core più avanzati e un TGP inferiore rispetto al modello precedente, questa è una delle schede grafiche più potenti ed efficienti dal punto di vista energetico della sua categoria.

Nvidia GeForce RTX 4060: design

Non esiste un progetto di riferimento per la Nvidia RTX 4060, dal momento che non c'è una Founders Edition, quindi il design della scheda dipenderà interamente dalla volontà dei singoli produttori.

Per la nostra recensione abbiamo ricevuto l'edizione Asus GeForce RTX 4060 Dual OC, che presenta un design a doppia ventola ideale per una scheda di fascia media. Fortunatamente, la scheda utilizza un connettore di alimentazione a 8 pin, quindi non è necessario utilizzare cavi di adattamento a 12VHPWR.

Image 1 of 2

Questa GPU, come le altre schede video Nvidia serie 4000, dispone di tre uscite video DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1.

La scheda è a doppio slot, quindi non dovreste avere problemi a inserirla nei case medio piccoli, ed è abbastanza leggera da poter fare a meno di una staffa di supporto.

Nvidia GeForce RTX 4060: Prestazioni

La migliore per giocare in 1080p

Enorme divario prestazionale rispetto alla RTX 2060 o precedenti

Specifiche del sistema di prova Questo è il sistema che abbiamo utilizzato per testare la Nvidia GeForce RTX 4060: CPU: Intel Core i9-13900K

Dissipatore CPU: Cougar Poseidon GT 360 AIO

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600MHz

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi

SSD: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD

Alimentatore: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Se si parla di 1080p, la Nvidia RTX 4060 offre le migliori prestazioni di gioco della sua categoria (sotto ai 400€).

L'AMD RX 7600 le dà filo da torcere nelle prestazioni di rasterizzazione pura e riesce persino a battere la RTX 4060 in qualche occasione, ma quando si inizia a far girare il ray tracing, la RTX 4060 da un giro di pista a tutte le rivali.

Il divario si accentua attivando il DLSS, che consente di giocare agevolmente in 1440p. Anche se questa non sarà sicuramente una delle migliori schede grafiche a 1440p, su alcuni titoli con determinate impostazioni riesce ad offrire prestazioni più che rispettabili.

Benchmark sintetici

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Firestrike 28,120 31,837 22,732 Nightraid 130,102 125,313 108,208 Speedway 2,534 1,963 2,182 Port Royal 6,033 5,509 5,156 Time Spy 10,563 10,819 8,777 Firestrike Extreme 13,142 14,780 10,609 Time Spy Extreme 4,949 5,147 4,100 Firestrike Ultra 5,709 7,251 5,094 Wildlife Extreme 20,474 18,928 17,410 Wildlife Extreme Unlimited 20,340 19,119 17,330 PassMark 3D 23,956 22,008 20,786 Prestazioni medie 1080p 79,111 78,575 65,470 Prestazioni medie 1440p 8,068 8,268 6,681 Prestazioni medie 4K 12,868 12,611 10,983 Prestazioni medie globali 24,174 23,879 20,216

Nei benchmark sintetici si assiste al tipico scontro tra schede Nvidia e AMD che abbiamo visto in passato, con AMD in vantaggio nei testi di rasterizzazione pura come 3DMark Time Spy e Firestrike e Nvidia in vantaggio sui benchmark che includono il ray tracing, come Port Royal e Speedway.

La RTX 4060 e la RX 7600 sono abbastanza vicine in termini di prestazioni grezze, tanto da poterle definire praticamente uguali, ma vale la pena notare che la RTX 4060 è mediamente più veloce del 20% rispetto alla RTX 3060. Lo sottolineo soprattutto per fare un confronto con la RTX 4060 Ti, che in media è migliore solo del 10-12% rispetto alla RTX 3060 Ti.

Un miglioramento del 20% da una generazione è un buon risultato e giustifica l'upgrade più di quanto non avvenga per le varianti Ti.

Benchmark di gioco

Swipe to scroll horizontally Max 1080p Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 45 43 37 F1 2022 190 168 147 Total War: Warhammer III 84 82 72 Cyberpunk 2077 79 87 70 Returnal 85 81 70

Il punto di forza della RTX 4060 sono le prestazioni di gioco. Finchè si gioca in 1080p con impostazioni massime senza ray tracing o upscaling le prestazioni sono simili. In alcuni casi, la RTX 4060 ha prestazioni inferiori alla RX 7600 di circa il 9% (come ad esempio su Cyberpunk 2077 quando non si utilizza il ray tracing o l'upscaling.)

Swipe to scroll horizontally Max 1080p, Max Ray Tracing Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 AMD RX 7600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 33 27 27 F1 2022 76 71 65 Cyberpunk 2077 32 8 30 Returnal 68 53 55

Se però si imposta il ray-tracing al massimo con Cyberpunk 2077, il valore della RTX 4060 inizia a emergere. La RX 7600 va assolutamente a picco quando l'RT è al massimo (ma questo vale solo su alcuni titoli come CP). Su altri giochi, la RX 7600 è competitiva, ma Cyberpunk 2077 è davvero il tallone d'Achille di AMD. La RTX 3060 regge abbastanza bene il confronto su alcuni titoli, mentre la RTX 4060 ha un netto vantaggio su altri.

Swipe to scroll horizontally Max 1080p, Max Ray Tracing, Upscaling Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4060 Nvidia RTX 4060 (DLSS 3 with Frame Generation) AMD Radeon RX 7600 Nvidia RTX 3060 Cyberpunk 2077 (Quality) 59 92 19 48 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 113 161 49 90 Returnal (Quality) 64 83 76 73 Returnal (Ultra Performance) 83 126 98 95

Con l'upscaling attivato, la RTX 4060 riesce a superare sostanzialmente sia la RTX 3060 che la RX 7600. Se si lasciano le impostazioni DLSS di base e non si attiva la funzione Frame Ganeration, la RTX 4060 ottiene una vittoria netta su Cyberpunk 2077. Pur avendo un framerate medio leggermente inferiore rispetto alla RTX 3060, il framerate minimo più alto e l'esperienza di gioco risulta molto più stabile su tutta la linea.

Una volta attivata l'opzione Frame Generation le cose cambiano drasticamente a favore della RTX 4060. È possibile aumentare la risoluzione di Cyberpunk 2077 a 1440p superando sia i valori della RTX 3060 che della RX 7600 in 1080p.

Purtroppo, il funzionamento di questa tecnologia portentosa dipende strettamente dall'implementazione da parte degli sviluppatori. Senza DLSS 3 con Frame Generation, si ottengono comunque prestazioni migliori rispetto alla RTX 3060, ma niente di sbalorditivo.

Al contempo, la RX 7600 offre un'alternativa interessante se volete risparmiare e non vi interessa il 1440p o il ray tracing.

Tuttavia, nei giochi dove è possibile attivare DLSS 3 e Frame Generation, si possono ottenere anche 50 fps in più, motivo per cui la RTX 4060 vince nel confronto con le concorrenti.

Conviene acquistare la Nvidia GeForce RTX 4060?

Swipe to scroll horizontally Rapporto qualità prezzo Il rapporto qualità prezzo di questa scheda è ottimo. 4.5 / 5 Chipset e funzioni 8 GB di VRAM sono pochi, ma il DLSS 3 a questo prezzo e il TGP drasticamente più basso della 3060 sono due grandi pro. 4.5 / 5 Design La RTX 4060 viene penalizzata di mezzo punto per l'assenza di una scheda di riferimento, ma il basso TGP significa che non saremo costretti a usare l'odioso cavo 12VHPWR di Nvidia. 4.5 / 5 Prestazioni La migliore scheda per giocare in 1080p della sua generazione (a meno di 400€) 5 / 5 Totale La RTX 4060 è in grado di competere con la AMD RX 7600 a fronte di una spesa di poco superiore. Il punto di forza di questa scheda sono le sue prestazioni in 1080p, le migliori della categoria. 4.625 / 5

Acquistatela se...

Volete la migliore GPU 1080p sotto ai 400€ La RTX 4060 è la migliore scheda video per giocare in 1080p nella sua fascia di prezzo.

Volete usare il ray tracing Nvidia è stata pioniera del ray-tracing in tempo reale nei giochi e questa scheda lo dimostra.

Non acquistatela se...

Cercate il top in termini di rapporto qualità prezzo Sebbene la RTX 4060 abbia un prezzo molto conveniente, la AMD RX 7600 si trova già a meno di 300€ e rappresenta un vero affare per chi vuole spendere poco senza rinunciare troppo alle prestazioni.

Non vi interessa il ray tracing o l'upscaling Il Ray Tracing viene spesso sopravvalutato e molti giochi non offrono o non hanno bisogno di upscaling, quindi se non vi interessano queste caratteristiche potreste considerare opzioni più economiche.

Nvidia GeForce RTX 4060: Considerate anche

AMD Radeon RX 7600

La rivale di fascia media firmata AMD costa poco e offre prestazioni convincenti in 1080p (a patto che il ray tracing e l'upscaling non siano le vostre principali preoccupazioni). Recensione: AMD Radeon RX 7600

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Al prezzo attuale, la RTX 3060 Ti risulta un'opzione più conveniente rispetto alla 4060 liscia. Recensione: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Come abbiamo testato la Nvidia GeForce RTX 4060

Abbiamo usato la GPU intensamente per una settimana

Abbiamo esaminato le prestazioni di gioco e le prestazioni sintetiche della GPU

Abbiamo provato la scheda con giochi recenti a diverse impostazioni per verificarne le prestazioni reali

Abbiamo provato la RTX 4060 per diversi giorni, utilizzando test sintetici come 3DMark e Passmark, oltre a eseguire diversi giochi con diverse impostazioni e risoluzioni.

Per avere un termine di paragone abbiamo anche testato la scheda rivale più vicina e la scheda che sostituisce nello stack di prodotti Nvidia.

Abbiamo usato lo stesso hardware per ogni scheda testata, in modo da poter isolare il contributo della scheda grafica alle prestazioni complessive riscontrate nel gioco o nei benchmark sintetici.

Recensita a giugno 2023