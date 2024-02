Recensione Nvidia GeForce RTX 4080 Super

La Nvidia GeForce RTX 4080 Super non è un grandissimo passo in avanti in termini di prestazioni rispetto alla RTX 4080, ma dato che il modello standard ha già delle prestazioni sbalorditive c'è poco da lamentarsi, soprattutto considerando che costa molto meno. Al momento non esiste una scheda video con prestazioni simili così conveniente, il che la pone direttamente nell'olimpo delle migliori schede video sul mercato.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super: in breve

La Nvidia GeForce RTX 4080 non ha riscosso un grande successo, motivo per cui la Nvidia GeForce RTX 4080 Super non faticherà molto a superarla in termini di popolarità, dato che offre prestazioni migliori rispetto alla sorella non-Super a un prezzo molto più basso.

Per essere chiari, con questa scheda costa diverse centinaia di dollari meno della RTX 4080 e offre delle prestazioni extra dovute principalmente a un overclocking ben regolato. Se fosse uscita nel 2022 avrebbe potuto seppellire la rivale AMD Radeon RX 7900 XTX che viaggia nella stessa fascia di prezzo (intorno ai 1000 dollari se si guarda ai prezzi presi dal listino dei produttori)

Tuttavia con i suoi 1.129€ non esistono altre GPU che possono impensierirla tra gli attuali modelli di fascia alta, perlomeno non a questo prezzo.

A conti fatti, la Nvidia GeForce RTX 4080 Super è la migliore scheda grafica che si possa acquistare in questo momento, oltre alla Nvidia GeForce RTX 4090. La nuova Super garantisce un guadagno di prestazioni dell'1,4% circa (media geometrica) rispetto alla Nvidia RTX 4080 e la maggior parte di questo guadagno si ottiene in termini di benchmark sintetici.

D'altra parte, riesce a superare la RX 7900 XTX del 7% sia nelle prestazioni sintetiche che nei giochi, attraverso carichi di lavoro raster e ray-traced, sia con l'upscaling grafico che con le risoluzioni native.

Per capire la potenzialità di questa GPU è sufficiente dire che va soli il 18%in meno rispetto alla ben più costosa RTX 4090 a fronte di un prezzo quasi dimezzato. In breve, se siete appassionati alla ricerca della migliore scheda grafica 4K ma non siete professionisti creativi che hanno bisogno della potenza di una RTX 4090, la RTX 4080 Super è la scheda perfetta per voi.

Se siete abbastanza fortunati da prendere una Founders Edition della RTX 4080 Super, otterrete la stessa splendida finitura nera che abbiamo avuto modo di vedere sulla Nvidia GeForce RTX 4070 Super e, considerando la rapidità con cui queste schede andranno probabilmente esaurite, potrebbero essere una specie di pezzo da esposizione per chi ama le build belle, oltre che potenti.

Detto questo, se non potete vivere senza RGB dovrete attendere i modelli di terze parti. Tuttavia, come spesso accade, le GPU prodotte dai partner di Nvidia hanno un costo maggio e, in questo caso, annullano il vantaggio principale di questa scheda, ovvero l'ottimo rapporto qualità prezzo.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super: specifiche e funzioni

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4080 Super: Specifiche Header Cell - Column 0 RTX 4080 Super RTX 4080 Compute Units 80 76 Shaders 10,240 9,728 Ray processors 80 76 AI/Tensor processors 320 304 Base clock 2,295 MHz 2,205 MHz Boost clock 2,550 MHz 2,505 MHz Memory clock 1,438 MHz 1,400 MHz Memory type GDDR6X GDDR6X Memoria 16 GB 16 GB Velocità memoria (effettiva) 23 Gbps 22.4 Gbps Larghezza di banda memoria 736.3 GB/s 716.8 GB/s Interfaccia Bus 256-bit 256-bit TGP 320W 320W Alimentazione richiesta 700W 700W Connettore di alimentazione 1 x 16-pin 1 x 16-pin Tiplogia slot Triplo-slot Triplo-slot

Anche se la Nvidia GeForce RTX 4080 Super offre più specifiche, tra cui un maggior numero di unità di calcolo, velocità di clock più elevate e memoria più veloce, il TGP della scheda è ancora di 320 W, quindi, anche se si dispone di una maggiore quantità di tutto, il risultato è una scheda leggermente sottopotenziata, leggermente più veloce in termini di prestazioni, ma non di molto.

Per alimentare tutto l'hardware aggiunto della RTX 4080 Super nella stessa misura in cui lo era quello della RTX 4080 di base, sono necessari circa 336 W (se avete state pensando all'overclocking avete fatto centro). Fortunatamente, Nvidia permette di overcloccare le sue schede, quindi avete un po' di margine se volete sfruttare al massimo gli shader aggiuntivi.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super: Prezzo e disponibilità

Quanto costa? 1.129€ / 999$

1.129€ / 999$ Quando esce? 31 gennaio 2024

31 gennaio 2024 Dove si può acquistare? Presso i rivenditori autorizzati Nvidia

La Nvidia GeForce RTX 4080 Super è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia dal 31 gennaio 2024. Attualmente non è ancora reperibile in Italia, dove avrà un prezzo lanci di 1.129€, molto più basso rispetto ai 1.479€ richiesti per la RTX 4070 al momento del lancio.

Il prezzo la pone in diretta competizione con la AMD Radeon RX 7900 XTX che, al momento, si trova sui 1.000€. Del resto avendo prestazioni migliori la Super di Nvidia si aggiudica di fatto il primato del miglior rapporto qualità-prezzo tra le schede premium di alto livello. È anche più economica di circa il 17% rispetto alla RTX 4080 che di fatto sostituisce.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super: Prestazioni

In termini di prestazioni, la Nvidia GeForce RTX 4080 Super offre il miglior rapporto qualità/prezzo tra le schede premium di alto livello, rivaleggiando con le prestazioni della RTX 4090.

Naturalmente, questo era già vero per la RTX 4080 di base, ma la RTX 4080 Super è in grado di offrire questo livello di prestazioni pur costando circa 300€ in meno della RTX 4080 liscia.

Per quanto riguarda le prestazioni sintetiche, la RTX 4080 Super è seconda solo alla RTX 4090 nel complesso. La RX 7900 XTX la batte solo nei carichi di lavoro 3DMark Fire Strike e Time Spy (sia nella versione normale che in quella Extreme e Ultra), ma come ci si aspetta, ogni volta che è coinvolto il ray tracing, la RTX 4080 Super prende il largo.

La RTX 4080 Super supera anche la RX 7900 XTX quando si tratta di prestazioni di calcolo grezze, quindi i carichi di lavoro di apprendimento automatico funzioneranno molto meglio con la RTX 4080 Super che con la RX 7900 XTX.

IIn termini di prestazioni creative, la RTX 4080 Super vince contro la RX 7900 XTX, anche se non si tiene conto del fatto che i carichi di lavoro di Blender Benchmark 4.0.0 non sono stati eseguiti dalla RX 7900 XTX (anche se la RX 7900 XT è stata in grado di eseguirli, ma non altrettanto bene).

La RTX 4090 è ancora la scheda da preferire per i carichi di lavoro creativi, ma costa anche molto di più.