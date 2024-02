Nvidia RTX 4080 Super vs AMD RX 7900 XTX: confronto

RTX 4080 Super Compute Units: 80

Shaders: 10,240

Ray processors: 80

AI/Tensor processors: 320

Base clock: 2,295 MHz

Boost clock: 2,550 MHz

Clock memoria: 1,438 MHz

Tipologia memoria: GDDR6X

Memoria totale: 16 GB

Velocità memoria (effettiva): 23 Gbps

Frequenza memoria: 736.3 GB/s

Bus: 256-bit

TGP: 320W

Connettore: 1 x 16-pin

Slot richiesti: Tre L'ultima GPU di casa Nvidia è senza dubbio la migliore scheda grafica premium del produttore, seconda solo alla RTX 4090 in termini di prestazioni. For Prestazioni migliori della categoria

Più economica della RTX 4080

Splendida finitura Contro Molto costosa

Consumi elevati RX 7900 XTX Compute Units: 96

Shaders: 6,144

Ray processors: 96

AI/Tensor processors: 192

Base clock: 1,900 MHz

Boost clock: 2,500 MHz

Clock memoria: 2,500 MHz

Tipologia memoria: GDDR6

Memoria totale: 24 GB

Velocità memoria (effettiva): 20 Gbps

Frequenza memoria: 960 GB/s

Bus: 384-bit

TGP: 355W

Connettore: 2 x 8-pin

Slot richiesti: Due La scheda grafica di punta di AMD, la RX 7900 XTX, è una bestia con 24 GB di VRAM, uscita DisplayPort 2.1 per 8K@165Hz e molte altre feature premium. For Prestazioni fenomenali

Elevata compatibilità

Connettore 2 x 8 pin Contro Perde punti nel content creation

Ray tracing inferiore rispetto a Nvidia

Consumi elevati

Se state pensando di assemblare un PC di fascia alta, avrete sicuramente preso in considerazione sia la Nvidia RTX 4080 Super che la AMD RX 7900 XTX. Queste due schede grafiche di fascia alta sono concepite per gli utenti che desiderano giocare ai migliori giochi per PC in 4K senza rinunciare a dettagli e fps. Nel nostro confronto mettere a paragone le due schede in base al prezzo, al design e alle prestazioni.

Senza dubbio, sia la RTX 4080 Super che la RX 7900 XTX sono tra le migliori schede grafiche 4K. Tuttavia, hanno un prezzo elevato e potrebbero risultare eccessive per molti utenti in termini di consumi e prestazoni.

Abbiamo preso come riferimento le recensioni della RTX 4080 Super e della RX 7900 XTX per avere informazioni più dettagliate e approfondire le nostre riflessioni. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo a vedere quale tra le due contendenti porterà a casa il titolo di migliore scheda video enthusiast del momento.

(Image credit: Future)

RTX 4080 Super vs RX 7900 XTX: Prezzo

Uno dei fattori più importanti per quanto riguarda la scelta della scheda video è senza dubbio il prezzo. Sia la RTX 4080 Super che la RX 7900 XTX sono schede video di fascia alta, quindi costano parecchio. Se si guarda al listino dei produttori, entrambe partono da 999 dollari. Per il mercato italiano, Nvidia propone la RTX 4080 Super a un prezzo che parte da 1.129€ per la versione Vanilla. Sul sito AMD, la RX 7900 XTX parte da 1.115€.

Lo street price è leggermente diverso, dato che la RX 7900 XT si trova a cifre poco inferiori ai 1000€ mentre la più recente RTX 4080 Super viaggia ancora sui 1.100€. La differenza di prezzo si deve principalmente al fatto che la Super di Nvidia è uscita dopo la top di gamma AMD.

Detto questo, Nvidia ha fatto un grande lavoro riuscendo a offrire una versione potenziata della RTX 4080 a un prezzo di lancio inferiore, proprio per competere con la rivale diretta di casa AMD.

In questo caso non c'è un chiaro vincitore dato che il prezzo delle due GPU è praticamente identico (versioni custom a parte),

Vincitore: pareggio

(Image credit: Future)

RTX 4080 Super vs RX 7900 XTX: Design

Prendendo in considerazione le rispettive schede Founders Edition e Reference, possiamo notare che Nvidia e AMD hanno adottato filosofie di progettazione molto diverse nello sviluppo delle loro GPU di fascia alta.

La RTX 4080 Super non è cambiata molto rispetto al modello standard, a partire dalla sua presenza fisica: è una GPU a 3 slot di dimensioni generose (circa 30 x 12cm). Al contrario, AMD ha optato per un approccio più elegante: la sua ammiraglia è una scheda grafica da 2,5 slot con dimensioni più ridotte (28 x 10cm circa).

Nvidia si affida ancora una volta a un connettore di alimentazione proprietario con adattatore da 16 pin, mentre AMD ha optato per una soluzione più semplice: la XTX utilizza solo 2 connettori PCIe da 8 pin. Ciò significa che la scheda di riferimento è notevolmente più elegante e conveniente del modello Founders Edition di Nvidia.

Sul fronte tecnico, la RTX 4080 Super dispone di un totale di 10.240 CUDA core (un leggero aumento rispetto ai 9.728 CUDA core della RTX 4080 di base) ed è costruita sul die AD103 con 16 GB di memoria GDDR6X su un bus di memoria a 256 bit. La RX 7900 XTX, invece, è composta da 6.144 stream processor ed è forgiata su silicio Navi 31. Dispone di 24 GB di VRAM GDDR6 su un bus di memoria a 384 bit. Il compromesso è un numero inferiore di core con una quantità maggiore di memoria più lenta e un bus di memoria più ampio. Questo si estende anche alla larghezza di banda, con la prima che raggiunge i 736 GB/s e la seconda che si attesta a 960 MB/s.

Anche in questo caso le differenze sulla carta sono minime e il confronto si chiude con un pareggio.

Vincitore: Pareggio

(Image credit: Future / John Loeffler)

RTX 4080 Super vs RX 7900 XTX: Prestazioni

Nei nostri benchmark sintetici standard, la recente RTX 4080 Super tiene testa alla RX 7900 XTX, ma non riesce a spuntarla su tutta la linea.

Ci sono ovviamente delle eccezioni, con la GPU Nvidia che vince nei test 3DMark Night Raid, Port Royal e Wildlife Extreme. Il vantaggio più impressionante è stato ottenuto nel punteggio complessivo della grafica 3D di PassMark. Tuttavia, l'ammiraglia del Team Red vince in Sky Diver, Fire Strike Extreme e GeekBench 6 Compute (Vulkan).

Image 1 of 15 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Per quanto riguarda le prestazioni creative, la RTX 4080 Super è in netto vantaggio, mentre la RX 7900 XTX non è nemmeno in grado di eseguire correttamente i carichi di lavoro di Blender Benchmark 4.0.0.

Questo problema potrebbe essere risolto con un aggiornamento successivo, ma è emblematico delle prestazioni creative disomogenee della RX 7900 XTX, anche se è in vantaggio nei carichi di lavoro di rasterizzazione di Adobe Photoshop.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Le prestazioni di gioco in 4K sono il vero banco di prova delle due schede. A cominciare dagli impressionanti framerate medi della RTX 4080 Super nei software più impegnativi.

La scheda raggiunge una media di 57 fps in Cyberpunk 2077 senza ray tracing e 28 fps con RT Psycho attivo con upscaling. Abilitando DLSS 3 Frame Generation si ottiene un notevole incremento a 85fps e 63fps con la tecnologia attivata, il che è impressionante se si considera l'elevata complessità grafica del titolo.

La GPU non ha sudato nemmeno con Returnal: le prestazioni native del gioco hanno raggiunto una media di 91 fps ed Epic RT di 68 fps. Il DLSS ha portato queste cifre a 138fps e 118fps rispettivamente.