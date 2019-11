AMD Radeon RX 5700 XT si scalda molto, ed è giusto così

La AMD Radeon RX 5700 XT è uscita da circa un mese e, benché sia in grado di offrire esperienze di gioco eccezionali a 1440p, questa scheda grafica tende a raggiungere temperature notevolmente alte.

Tuttavia, in un post sul blog pubblicato da Team Red , si specifica che le schede grafiche AMD Radeon RX 5700 XT che raggiungono i 110° C non hanno nessun problema e funzionano entro i parametri previsti dalla casa produttrice. Questo è dovuto al modo in cui queste schede grafiche misurano le temperature. Il throttle non avviene a una temperatura media come nella maggior parte delle GPU, ma solamente quando la parte più calda della RX 5700 XT raggiunge la temperatura di giunzione termica di 110° C.

AMD afferma che questo consente alle schede grafiche Radeon di "offrire prestazioni molto più elevate, mantenendo degli ottimi standard acustici e di affidabilità". Team Red assicura che gli utenti avranno accesso sia alla temperatura di picco del chip, sia al valore standard della temperatura media, in modo da avere una panoramica delle prestazioni della scheda grafica.

Pertanto, nonostante qualcuno potrebbe non trovarsi a proprio agio con la propria scheda grafica che raggiunge temperature così elevate, AMD ha assicurato che tutto sta funzionando come previsto. E, viste le alte temperature alle quali funzionano i processori della casa produttrice, questo non dovrebbe sorprenderci più di tanto.

C'è da preoccuparsi?

Una cosa alla quale si dovrebbe prestare una certa attenzione è l'effetto che questo potrebbe avere sul resto del vostro sistema. Certo, la scheda grafica sarà pure in grado di gestire queste alte temperature, ma se l'aria che ne esce surriscalda gli altri componenti, come il processore, potrebbero esserci dei problemi. Si tratta di pura speculazione, ma un pizzico di attenzione non guasta mai.

Inoltre ci sono già molte schede grafiche AMD Radeon RX 5700 XT di produttori terzi , quindi se non vi sentite a vostro agio con questo genere di temperature, dovrebbe esserci un'opzione di terze parti a vostra disposizione che mantiene il tutto un po' più fresco.

Alla fine, ciò che conta è che AMD abbia assicurato che queste alte temperature sono normali e non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Quindi, se avete notato che le temperature della vostra scheda grafica sono elevate, potete tirare un sospiro di sollievo e stare certi che questo non scioglierà il case del vostro PC .